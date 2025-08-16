Joven de 16 años firma contrato con equipo profesional de futbol: fanáticos la atacan en redes por problemas de acné

La joven futbolista escocesa Skye Stout, de apenas 16 años, vivió un terrible episodio tras firmar su primer contrato profesional con el Kilmarnock, lo que debía ser un día histórico en su carrera se vio empañado por una oleada de burlas y críticas en redes sociales dirigidas a su apariencia física, en particular por el acné que padece.

El club había compartido con entusiasmo el anuncio en sus cuentas oficiales, pero la reacción de algunos usuarios derivó en ataques tan constantes que la institución optó por retirar todas las publicaciones relacionadas con la jugadora, pues ante el acoso, Stout decidió también cerrar sus perfiles personales y eliminar las fotografías que tenía en línea.

Pese a las criticas, la mediocampista recibió numerosas muestras de apoyo de otros equipos, aficionados y figuras del futbol femenino, pues lejos de criticar su nivel de juego o su llegada a su nuevo club, los aficionados decidieron hablar sobre su aspecto fisico lejos de lo futbolístico.

“¡Bienvenida, Skye! Tu talento, determinación y pasión por el futbol son lo que realmente importa, y estamos deseando verte brillar en la cancha”, expresó un hincha del Kilmarnock en redes.

Congratulations to Skye Stout on signing your first professional contract @KilmarnockFC uD83DuDC99uD83DuDE4FuD83CuDFFD#BCFC pic.twitter.com/WKeqgjXjZw — Birmingham City FC OSC (@OSCBCFC) August 15, 2025

¿Qué pasó con Skye Stout, juagdora que fue criticada por tener acné?

Incluso la Scottish Women’s Football condenó los ataques “El trato que recibió Skye Stout es un recordatorio de por qué nuestro deporte aún debe luchar por el respeto y el reconocimiento que las jugadoras talentosas merecen. La misoginia de los trolls no tiene lugar en nuestro juego”.

Sin embargo y lejos de dejarse vencer por los comentarios, Stout respondió con madurez y firmeza. “Dejaré que el futbol hable por mí”, aseguró en declaraciones retomadas por Football Away Days, dejando claro que su foco está en la cancha y no en los ataques virtuales.

Massive congratulations to client AND coach Skye Stout on her move to @KilmarnockWFC from @CelticFCWomen as she makes her first step into senior football! uD83CuDF1F



Here’s an insight into Skye’s dedication to her craft! uD83DuDC4AuD83CuDFFB



All the best, Skye, from everybody at Ultimate Soccer! ?? pic.twitter.com/zA7mLDniJE — Ultimate Soccer (@Ultimate_Soccer) August 15, 2025

Por lo pronto habrá que esperar si los aficionados ultras escoceses dejan que Skye demuestra su importancia en el equipo con su futbol, o seguiran criticando por su aspecto físico que ya ha sido criticado por muchos y defendido por organización y leyendas del futbol femenil.