Huracán Erin llega a nivel 4, así se ve el ojo del "monstruo" | TRAYECTORIA y zonas en alerta máxima

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) dio a conocer que el huracán Erin alcanzó el nivel máximo de un ciclón tropical al llegar a la categoría 4 en la escala de medición Saffir-Simpson. Los vientos sostenidos del meteoro han crecido en intensidad en sólo unas horas, pues apenas el viernes 15 de agosto se encontraba en categoría 1.
"Erin se ha fortalecido hasta convertirse en un peligroso huracán de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 209 km/h", señaló el Centro Nacional de Huracanes (CNH) a través de sus redes sociales a las 04:15 horas de este sábado 16 de agosto.
Desde principios de semana, meteorólogos como Rubén García habían pronosticado que Erin se convertiría no sólo en el primer huracán en el Atlántico, sino también en uno de categoría mayor. Sin embargo, hasta ayer se conocía que la fuerza de sus vientos alcanzaría el nivel 4 hasta el 17 de agosto.
El huracán Erin presenta vientos de 209 kilómetros por hora y se localiza a 2,645 kilómetros de Quintana Roo, por lo que NO representa PELIGRO para las costas de México, pero se encuentra a 240 km al noreste de la isla de Anguilla. Erin ha puesto en alerta máxima a los siguientes países:
- Islas Vírgenes
- Antillas
- Puerto Rico
- República Dominicana
- Haití
- Cuba
- Jamaica
- En Estados Unidos: Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia
De acuerdo con la trayectoria del huracán Erin, el ciclón tropical se comportará de la siguiente manera:
- 16 de agosto: Huracán categoría 4, aproximadamente a las 04:00 horas
- 17 de agosto: Huracán categoría 4
- 18 de agosto: Huracán categoría 4
- 19 de agosto: Huracán categoría 3, aproximadamente a las 00:00 horas
- 20 de agosto: Huracán categoría 3
- 21 de agosto: Huracán categoría 3
- 22 de agosto: Huracán categoría 3
- 23 de agosto: Huracán categoría 3
- 24 de agosto: Huracán categoría 2
Así se ve el ojo del huracán Erin
Sigue la TRAYECTORIA del huracán Erin EN VIVO