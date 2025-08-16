Huracán Erin llega a nivel 4, así se ve el ojo del "monstruo" | TRAYECTORIA y zonas en alerta máxima

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) dio a conocer que el huracán Erin alcanzó el nivel máximo de un ciclón tropical al llegar a la categoría 4 en la escala de medición Saffir-Simpson. Los vientos sostenidos del meteoro han crecido en intensidad en sólo unas horas, pues apenas el viernes 15 de agosto se encontraba en categoría 1.

"Erin se ha fortalecido hasta convertirse en un peligroso huracán de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 209 km/h", señaló el Centro Nacional de Huracanes (CNH) a través de sus redes sociales a las 04:15 horas de este sábado 16 de agosto.

Desde principios de semana, meteorólogos como Rubén García habían pronosticado que Erin se convertiría no sólo en el primer huracán en el Atlántico, sino también en uno de categoría mayor. Sin embargo, hasta ayer se conocía que la fuerza de sus vientos alcanzaría el nivel 4 hasta el 17 de agosto.

El huracán Erin presenta vientos de 209 kilómetros por hora y se localiza a 2,645 kilómetros de Quintana Roo, por lo que NO representa PELIGRO para las costas de México, pero se encuentra a 240 km al noreste de la isla de Anguilla. Erin ha puesto en alerta máxima a los siguientes países:

Islas Vírgenes

Antillas

Puerto Rico

República Dominicana

Haití

Cuba

Jamaica

En Estados Unidos: Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia

De acuerdo con la trayectoria del huracán Erin, el ciclón tropical se comportará de la siguiente manera:

16 de agosto: Huracán categoría 4 , aproximadamente a las 04:00 horas

, aproximadamente a las 04:00 horas 17 de agosto: Huracán categoría 4

18 de agosto: Huracán categoría 4

19 de agosto: Huracán categoría 3, aproximadamente a las 00:00 horas

aproximadamente a las 00:00 horas 20 de agosto: Huracán categoría 3

21 de agosto: Huracán categoría 3

22 de agosto: Huracán categoría 3

23 de agosto: Huracán categoría 3

24 de agosto: Huracán categoría 2

Así se ve el ojo del huracán Erin

The Hurricane Hunters just measured extrapolated surface pressures of 925 MBAR in the eye of Hurricane Erin.



Oh my goodness…

Awed by #Erin bombing out this morning, but how about this clear westward (even a bit south of west) deviation from the expected track? Hopefully just a short term jog, but this motion is too sustained to be a "wobble" at this point.

Aquí una muy buena gráfica del amigo @HurricaneManWx que muestra cómo Erin se movió en las pasadas horas por debajo de la trayectoria pronosticada a las 5 am.



Insistimos en que debe retomar el rumbo ONO en las próximas horas. #StayTuned

ADM

ADM pic.twitter.com/ldADap1A7p — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) August 16, 2025

