Grooming: detienen a hombre de 32 años que raptó a una niña de 12 que contactó a través de TikTok

La sociedad argentina se encuentra conmocionada por un reciente caso de grooming el que la víctima fue una niña de tan solo 12 años de edad, la cual, fue raptada por un sujeto de 32 años que la contactó a través de TikTok, afortunadamente, la rápida y efectiva intervención de las autoridades evitó que la menor fuera abusada, sin embargo, el caso encendió las alarmas en torno a este peligroso modus operandi de las redes pederastas.

Este caso ocurrió el pasado miércoles 13 de agosto en Junin, localidad perteneciente a la provincia de Buenos Aires, Argentina, se informó que todo comenzó cuando una mujer de 49 años de edad, cuya identidad no fue revelada, denunció que su hija de 12 años salió de su casa y subió a un automóvil desconocido y tras aportar algunos datos de la unidad, así como de su hija las autoridades desplegaron un operativo para localizarla, el cual, dio resultado minutos más tarde.

El sujeto de 32 años contactó a su víctima a través de Tiktok. Foto: DDI Junin

El sujeto que se llevó a la niña de 12 años se hacía pasar por policía

Las autoridades argentinas señalaron que una vez que localizaron el automóvil que abordó la menor, le dieron seguimiento a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y gracias a ello se pudo saber que la niña de 12 años estaba en compañía de un sujeto y que se dirigieron a la estación del tren para tomar un convoy con destino a Retiro por lo que se solicitó la colaboración de la seguridad de dicho sistema de transporte para resguardar a la menor y realizar la detención del sujeto que la acompañaba, quien se encontraba usando una chamarra de la policía bonaerense y portaba identificaciones apócrifas.

El detenido se hacía pasar por policía. Foto: DDI Junin

Presunto pederasta contactó a su víctima a través de TikTok

De acuerdo con las declaraciones de Vanina Lisazo, la fiscal a cargo de esta investigación, el sujeto de 32 años de edad, cuyas iniciales son J.C.B. fue a través de TikTok como contactó a su víctima, habría chateado con ella asegurándole que tenía su misma edad y tras ganarse su confianza la convenció para que salieran a pasear a escondidas de su madre y fue así como la menor abordó el auto, afortunadamente su madre alcanzó a ver su huida y lo reportó a las autoridades.

El sujeto señalado de grooming ya enfrenta a la justicia por distintos delitos. Foto: DDI Junin

Hasta el momento se desconoce si hay otros casos de grooming con los que esté vinculado el sujeto de 32 años que se hacía pasar por policía, sin embargo, se informó que las investigaciones siguen en curso y por ahora se le imputan los delitos de rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil, asimismo, se informó que le decomisaron dos teléfonos celulares que utilizaba para mantener contacto con sus víctimas, además, como se dijo antes, estaba en posesión de prendas de la policía bonaerense, así como identificaciones apócrifas.

Como se dijo antes, el caso encendió las alarmas en torno al grooming, por lo que distintas instituciones gubernamentales emprendieron distintas campañas para promover una vigilancia mucho más estricta en el uso de herramientas digitales en menores pues se señala que las redes pederastas operan en distintas plataformas, incluyendo videojuegos, portales web y redes sociales.