Entra a pedir limosna a una panadería y termina asaltando el local: VIDEO

Dos sujetos asaltaron a una mujer en una panadería de forma violenta, el hecho indignó a los cibernautas pero lo que más los sorprendió fue que uno de los criminales primero acudió al local a pedirle una limosna a la mujer para después robarle en Buenas Aires, Argentina.

El video muestra como la mujer se encuentra recargada en uno de los mostradores, cuando un hombre irrumpe en el local, viste pantalón de mezclilla, chamarra, una gorra y una aparente bolsa de plástico y le dice “algo que me pueda regalar señora”, ella le responde que no tiene nada y él se queja, después se da la vuelta para retirarse pero en realidad se pasa del otro lado del mostrador para amedrentar a la trabajadora.

#LaPlata

Vivir con miedo, a cualquier hora, en cualquier zona

??70 entre 27 y 28 (Video). Un delincuente entró en una panadería ubicada frente al hospital San Juan de Dios y, lo primero que hizo, fue pedir comida. Al cerciorarse de que la empleada estaba sola, pasó del otro lado… pic.twitter.com/tFnORCMAPP — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 16, 2025

Saca el arma de su pants y en ese momento entra su cómplice al local, ella alza las manos en señal de que no busca problemas y les señala la caja, el delincuente comienza a abrirla mientras se acerca el otro ladrón, quien viene tapado con una bufanda roja cubriendo su rostro, una gorra, chamarra y pants.

Le preguntan donde hay mas dinero pero la empleada aclara que es todo lo que hay y hasta le íden su celular pero ella aclara que no le permiten usar celular ahí, uno de los ladrones le dice que se mantenga tranquila mientras que otro se acerca y ella lo avienta y le grita que no hay nada más, ahí termina la grabación de 1 minuto con 53 segundos compartida por la cuenta de X @Hechosanderecho.