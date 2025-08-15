Un apretón de manos de casi 10 segundos: así fue el saludo de Trump y Putin tras 6 años sin verse | VIDEO

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunieron este viernes 15 de agosto en Anchorage, Alaska, luego de seis años en los que no se habían encontrado cara a cara.

La última vez que ambos mandatarios estuvieron juntos fue en 2019, durante el primer mandato del presidente estadounidense. Esta cumbre, que fue una iniciativa impulsada por el Kremlin, tiene como objetivo establecer un plan de acción que permita un cese al fuego inmediato en Ucrania.

La guerra entre Moscú y Kiev comenzó el 24 de febrero de 2022, mientras Joe Biden se encontraba en el poder. Pese a los esfuerzos del demócrata, nunca logró llegar a una negociación con Putin, limitando la mayoría de las negociaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin a las reuniones entre el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Durante el conflicto, Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte (OTAN) han sido las figuras más destacadas, ya que los estadounidenses son los principales proveedores de apoyo para Ucrania.

La Alianza juega un rol primordial al ser la organización a la que el presidente ucraniano Volodmir Zelenski esperaría integrarse y que, en caso de lograrlo, pondría en jaque al resto de los países, pues el artículo 5 del tratado estipula que toda la alianza debe responder en conjunto ante el ataque armado de alguno de sus miembros.

El saludo tras 6 años sin encontrarse cara a cara

President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin at the historic summit in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/Mes0sruTNa — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

El primero en llegar a Anchorage fue Donald Trump, quien arribó en el Air Force One. Minutos después Vladimir Putin aterrizó en territorio estadounidense. A diferencia de las otras ocasiones, esta vez el Kremlin llegó listo para negociar un cese al fuego inmediato en Ucrania.

En esta ocasión las pláticas han estado a cargo del actual jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

Los mandatarios se encontraron al centro de una alfombra roja que fue colocada en el aeropuerto y se tendieron la mano mientras ambos esbozaron una sonrisa. Por casi 10 segundos intercambiaron palmadas sobre las manos que mantenían tomadas y en los hombros.

Intercambiaron comentarios ambos con un semblante sonriente y no se soltaron sino hasta que comenzaron a caminar hacia un templete colocado especialmente para ocasión con el mensaje “Alaska 2025”. Mientras avanzaban, los mandatarios de dos de las potencias más fuertes del mundo mantuvieron una conversación con un lenguaje corporal relajado. Al subir al escenario, ambos volvieron a estrechar sus manos y posaron para la foto protocolaria, sin embargo, no dieron declaraciones previas.

Mientras se encontraban en el templete, la prensa les realizó preguntas, sin embargo, el presidente ruso señaló hacia su oído en un gesto de que no alcanzaba a escuchar. En un clip compartido por la propia Casa Blanca, se escucha a una periodista preguntar a gritos "Señor Putin, ¿usted subestima a Ucrania?", "Presidente Putin, ¿va a dejar de matar civiles?" y "Presidente Putin, ¿cómo puede Estados Unidos confiar en su palabra?" antes de que ambos jefes de Estado se retiren sin pronunciar palabra.

Posteriormente, ambos se trasladaron a una base militar, donde nuevamente posaron juntos, esta vez con su equipo de asesores, frente a un telón azul con la leyenda “en busca de la paz”. Tampoco hicieron ninguna declaración pública allí.

De acuerdo con las delegaciones diplomáticas de ambos países, el diálogo podría extenderse por seis o siete horas, luego de las cuales se prevé que se lleve a cabo un mensaje conjunto.

La reunión busca sentar las bases para un cese al fuego en Ucrania | AFP

La ayuda de Estados Unidos a Ucrania

De acuerdo con un reporte del Departamento de Estado, dependencia que lidera Marco Rubio, hasta marzo de este año el gobierno de Estados Unidos había proporcionado 66,900 millones de dólares en asistencia militar desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, y aproximadamente 69,700 millones de dólares en asistencia militar desde la invasión inicial de Rusia a Ucrania en 2014, cuando se apropió del territorio de Crimea.

Además, se ha utilizado en 55 ocasiones la Autoridad Presidencial de Reducción de Emergencia desde agosto de 2021 para proporcionar asistencia militar adicional por un total de aproximadamente 31,700 millones de dólares de las reservas del Departamento de Defensa.