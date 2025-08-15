Revelan que hombre sin hogar que mató a Esteban, de 19 años, agredió antes a una niña de 9 años: “la golpeó en la cara”

Durante el inicio de las audiencias judiciales por el asesinato del joven Esteban Yepes Palacio, de 19 años, ocurrido en Itagüí, Colombia, se reveló que William de Jesús Cadavid, el hombre en situación de calle acusado del crimen, tenía un historial reciente de violencia.

De acuerdo con el medio local El Colombiano, días antes de su captura Cadavid agredió a una niña de apenas 9 años en las afueras del centro comercial Viva Envigado, propinándole una cachetada en la cara tras un tropiezo accidental. Este antecedente, expuesto por la Fiscalía en la audiencia de imputación, se dio a conocer para exhibir el patrón de agresividad del imputado, quien ahora enfrenta cargos por homicidio agravado y fue enviado a prisión preventiva.

Según los detalles presentados por el fiscal durante la diligencia, el incidente con la menor ocurrió poco antes del fatídico encuentro con Yepes.

“La niña venía caminando con su mamá y mirando hacia el suelo cuando se tropezó con este hombre, quien cayó al suelo. Al levantarse, le golpeó la cara y ella comenzó a llorar. Cuando iba a escapar, la gente lo acorraló”, explicó el representante del ente acusador.

Este episodio no fue aislado, ya que las autoridades han identificado otros altercados similares en los que Cadavid habría agredido físicamente a personas, en algunos casos por negarse a darle limosna o por reacciones impulsivas sin aparente justificación.

¿Cuál es el crimen por el que está siendo juzgado?

El crimen que llevó a Cadavid ante la justicia ocurrió el pasado 11 de agosto en el barrio Villa Paula, en el centro de Itagüí. Esteban Yepes Palacio, un adolescente de 19 años que disfrutaba de su rutina diaria, sacaba a pasear a su mascota, un perro llamado Coquin, cuando se cruzó con el habitante de calle en las afueras de una veterinaria.

Por circunstancias que aún no están del todo claras para las autoridades, Cadavid le propinó una herida de cuatro centímetros en el cuello a Yepes, afectando la vena carótida y causando su muerte casi inmediata.

Las investigaciones preliminares barajan varias hipótesis: podría haber sido por negarse a dar una moneda, por un alegato previo relacionado con la mascota o simplemente por una reacción violenta sin motivo aparente. Tras el ataque, Cadavid huyó hacia el vecino municipio de Envigado, donde fue capturado en la tarde del lunes.

Juez determina que el acusado se quede en prisión preventiva

El juez determinó que el imputado representa un peligro en libertad. Foto: Especial

La audiencia de imputación, celebrada este 14 de agosto a partir de las 2:30 de la tarde ante el juez tercero de control de garantías de Itagüí, fue un procedimiento tenso. William de Jesús Cadavid, de 67 años, se mostró confuso, desatento e indiferente en múltiples momentos de la diligencia.

El fiscal le explicó en varias ocasiones la conducta punible por la que sería imputado: homicidio agravado, que según el marco normativo podría acarrear una pena de entre 400 y 600 meses de prisión, equivalente a 33 a 50 años.

Para incentivar una resolución rápida, el representante de la Fiscalía le ofreció al acusado la posibilidad de aceptar los cargos, lo que le permitiría acceder a una reducción de la pena de hasta el 50 por ciento. “Si acepta el delito, podría beneficiarse con esta rebaja”, insistió el fiscal de manera reiterativa.

A pesar de estas explicaciones, Cadavid no aceptó la oferta. El juez le hizo varias preguntas para asegurar que comprendiera el proceso. Primero, indagó si entendía la imputación, a lo que Cadavid, con la asistencia de su abogado defensor y de manera dificultosa, respondió afirmativamente.

Después juez le preguntó cómo se declaraba por el delito de homicidio agravado. Cadavid, hablando lejos del micrófono, respondió: “Inocente, inocente”. El juez le pidió que repitiera para mayor claridad, y el hombre insistió: “Inocente”. Luego, el togado le consultó si sus afirmaciones eran voluntarias, y el acusado repitió las palabras del juez: “Voluntaria, voluntaria”.

Esta declaración de no culpabilidad implica que el proceso judicial continuará sin los beneficios de un allanamiento. Al concluir la audiencia, el juez tomó la decisión de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cadavid, enviándolo a la cárcel La Paz de Itagüí. La determinación se basó en el alto riesgo que representa para la sociedad.

La defensa del adulto mayor solicitó un examen por parte de Medicina Legal para evaluar su estado mental y determinar si justifica su internamiento en un establecimiento psiquiátrico en lugar de una prisión convencional. Si los resultados no indican lo contrario, Cadavid podría enfrentar la pena máxima estipulada.