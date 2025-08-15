Policías arriesgan su vida para rescatar a dos perritos que cayeron a una laguna contaminada | VIDEO

Un video que circula en redes sociales muestra la valiente acción que realizaron al menos 5 elementos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes arriesgaron su vida para rescatar a dos perritos que cayeron a una laguna contaminada, sin contar con ninguna herramienta que los ayudará a sacar a los animales del agua.

De acuerdo con la información publicada por el comandante general de la GNB, Elio Estrada Paredes, los dos perritos de raza mestiza y talla mediana fueron vistos por los elementos de las fuerzas armadas de Venezuela, cuando intentaban salir sin éxito de la laguna artificial que se encuentra en las inmediaciones de la Refinería de Puerto la Cruz, ubicada en el estado de Anzoátegui.

Agregó que al ver que no podían salir los dos perritos y ya se encontraban cansados, miembros del cuerpo militar realizaron algunas maniobras que pusieron en riesgo su vida solo para salvar a ambos animales que se encontraban sumergidos en el arroyo contaminado.

Los dos perritos fueron llevados a un lugar seguro, sin lesiones de gravedad. Créditos: Instagram gnbanzoategui_ve

Perritos rescatados no presentaban lesiones de gravedad

De acuerdo con la información proporcionada por el comandante general Elio Estrada Paredes, una vez que fueron auxiliados, los dos caninos fueron llevados a un lugar seguro, sin que presentarán lesiones de gravedad, aunque hasta el momento se desconoce mas detalles sobre el estado de salud de los perritos por estar sumergidos en la laguna contaminada.

Así fue como la Guardia Nacional Bolivariana informó sobre el rescate de los dos perritos en Puerto La Cruz a través de una publicación en Instagram:

“«En una noble acción de vocación de servicio, nuestros Guardias Nacionales Bolivarianos lograron rescatar a dos perritos que habían caído a una laguna artificial en la Refinería de Puerto La Cruz, salvaguardando su vida y reafirmando que la protección y auxilio son valores que nos caracterizan, sin importar la especie.