Papa León XIV: “No debemos resignarnos a que prevalezca la lógica del conflicto y de las armas”

El Papa León XIV realizó la oración mariana del Ángelus desde el ingreso principal del Palacio Apostólico en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo.



Hoy se celebra la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, y el Papa León la describió “como icono de esperanza para sus hijos peregrinos en la historia”.

El misterio de María, la mujer de la cual el Hijo de Dios ha tomado la carne, y de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Se trata de un único misterio de amor y, por tanto, de libertad. Como Jesús ha dicho “sí”, también María ha dicho “sí”, ha creído en la palabra del Señor”.

Papa León XIV en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo. Créditos: Pablo Esparza.

Miles de fieles se dieron cita en Castel Gandolfo para ver al Papa León XIV

Ante miles de personas que se dieron cita en Castel Gandolfo para escuchar al Papa León XIV, añadió sobre la Virgen María que “Toda su vida ha sido un peregrinaje de esperanza junto al Hijo de Dios y suyo, una peregrinación que, a través de la cruz y la resurrección, la hizo alcanzar la patria, el abrazo de Dios”.

En su mensaje al termino del rezo mariano, el Papa León XIV pidió por la paz a través de la intersección de la Virgen María

Hoy queremos encomendar a la intercesión de la Virgen María, asunta a los cielos, nuestra oración por la paz. Ella, como Madre, sufre por los males que afligen a sus hijos, especialmente a los pequeños y a los débiles. Muchas veces, a través de los siglos, lo ha confirmado con de mensajes y apariciones”.

Papa León XIV en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo. Créditos: Pablo Esparza.

El Santo Padre pidió para el mundo no se “resigne” a vivir siempre en conflictos