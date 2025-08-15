Ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa por caso de Valeria Afandor, niña desaparecida

La desaparición de Valeria Afanador Cárdenas ha provocado una intensa movilización en la comunidad de Cajicá, en la zona de Cundinamarca, en el centro de Colombia. Sin embargo, uno de los familiares dio una nueva pista en torno al caso de la niña de 10 años, quien vive con Síndrome de Down.

La pequeña desapareció mientras se encontraba en la escuela el pasado 12 de agosto. El Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles se encuentra muy cerca del Río Frío, un afluente en el que las labores de búsqueda se han centrado, pues consideran que la niña puede estar en esa vereda.

Buscan a Valeria Afanador

Los padres de la niña, así como las autoridades, han ofrecido una recompensa por 50 millones de pesos colombianos, cerca de 230 mil pesos mexicanos, para quien dé información veraz que ayude a la localización de Valeria Afanador, quien por su condición necesita de sus familiares, quienes se han ayudado de toda su red de apoyo para localizar a la pequeña.

Lasa autoridades escolares del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles señalaron que contaban con un video captado por sus cámaras en elq ue se observaba a Valeria cerca de una reja que desemboca al río.

Desaparición de Valeria Afanador da un giro en la investigación tras testimonio del abuelo

Una de las personas involucradas en su búsqueda es el abuelo de la niña, de nombre Manuel Afanador, quien dio un dato que no se encuentra en la carpeta de investigación de las autoridades, pero que tampoco ha sido descartado por las mismas, ya que se han enfocado en todaslas posibilidades.

Entrevistado para El Tiempo de Colombia, el abuelo de Valeria indicó: "Dicen que vieron a un hombre alto y corpulento que se la llevó. Por ahí tienen los datos, pero están buscando la dirección". El familiar agregó que es como si alguien hubiera llamado a Valeria, "como intentando cruzar la reja, como si alguien al otro costado la llamara".

Por su parte, el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, dijo que no descartaban que Valeria Afanador se hubiera ocultado, pues los maestros comentaron que era una práctica que solía realizar continuamente en la escuela.