Niño sufre operación de corazón abierto tras recibir el impacto de un dron, su madre busca justicia

Un espectáculo navideño de 500 drones en el Lake Eola Park terminó en tragedia cuando uno de los aparatos se desplomó sobre el público, hiriendo gravemente a un niño de siete años, por lo que la comunidad estadounidense busca poder ayudar al menor que sufrio el percance.

El menor, identificado como Alezander Edgerton, recibió el impacto en el rostro y el pecho de un dron, lo que lo dejó inconsciente, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se le practicó una cirugía a corazón abierto, ahí pasó diez días internado, incluyendo la Navidad en terapia intensiva, y aún se recupera de las lesiones, calificadas como “traumáticas y permanentes” por su familia.

La madre del niño, Adriana Edgerton, presentó una demanda en el Tribunal de Circuito del Condado de Orange contra la Ciudad de Orlando, la empresa organizadora Sky Elements LLC, dos fabricantes de drones, uno estadounidense y otro surcoreano, así como una compañía de software de Letonia.

¿Qué pasó con el menor al que le cayó un dron?

El documento alega negligencia y fallos técnicos en el evento del 21 de diciembre, señalando que varias aeronaves salieron de formación y violaron el perímetro de seguridad, según la denuncia, la ciudad no verificó el historial de seguridad de los proveedores, mientras que la empresa operó el espectáculo sin personal suficiente.

“Varios drones fallaron, lo que provocó que salieran de la formación, se desviaran de la ruta de vuelo coordinada y violaran el perímetro geocercado designado”, dice el documento donde demandan a las diferentes empresas

Así, sin protocolos adecuados y con drones que carecían de sistemas precisos de geocercado y apagado de emergencia, la familia solicita una indemnización por gastos médicos, daños físicos, emocionales y financieros, por lo que esperan poder recibir la ayuda monetaria.