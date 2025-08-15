Máxima alerta por huracán Erin, llegará a categoría 4 en esta zona | TRAYECTORIA

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Erin evolucionó a huracán en su paso por el Océano Atlántico, en donde se prevé que llegue a la categoría 4, la máxima en la escala Saffir-Simpson, por lo que aquí te daremos los detalles de la trayectoria del meteoro.
Erin se localiza a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 3,230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo, por lo que las autoridades mexicanas han hecho hincapié en que este huracán NO afectará al territorio nacional. "Debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales", indicó a través de sus redes sociales.
Se prevé que la trayectoria de Erin se dé de la siguiente manera:
- 15 de agosto de 2025: Huracán categoría 1, aproximadamente a las 09:00 horas
- 16 de agosto de 2025: Huracán categoría 2, aproximadamente a las 06:00 horas
- 17 de agosto de 2025: Huracán categoría 3, aproximadamente a las 06:00 horas
- 17 de agosto de 2025: Huracán categoría 4, aproximadamente a las 18:00 horas
- 18 de agosto de 2025: Huracán categoría 4, aproximadamente a las 06:00 horas
- 19 de agosto de 2025: Huracán categoría 4, aproximadamente a las 06:00 horas
- 20 de agosto de 2025: Huracán categoría 3, aproximadamente a las 06:00 horas
Como se mencionó, México no se encuentra en alerta debido al paso de Erin, sin embargo estos países sí:
- Islas Vírgenes
- Antillas
- Puerto Rico
- República Dominicana
- Haití
- Cuba
- Jamaica
- En Estados Unidos: Florida, Georgia, Carolina del Sur
Sin embargo, meteorológos también monitorean un invest o perturbación 98L ingresará sobre el norte de Tamaulipas durante esta tarde, fenómeno que se desplazará en frontera de México y Estados Unidos, a través de Nuevo León, Coahuila y Texas en unas horas, con eventos de lluvia, que por localidades serán fuertes.
Tormenta tropicales y huracanes que se han formado en la temporada de 2025
La temporada de huracanes inició el pasado 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, en donde se han formado los siguientes ciclones tropicales:
- Andrea
- Barry
- Chantal
- Dexter
- Erin
Siguen en la lista:
- Fernand
- Gabrielle
- Humberto
- Imelda
- Jerry
- Karen
- Lorenzo
- Melissa
- Néstor
- Olga
- Pablo
- Rebekah
- Sebastien
- Tanya
- Van
- Wendy
Sigue EN VIVO la trayectoria del huracán Erin