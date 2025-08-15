Máxima alerta por huracán Erin, llegará a categoría 4 en esta zona | TRAYECTORIA

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Erin evolucionó a huracán en su paso por el Océano Atlántico, en donde se prevé que llegue a la categoría 4, la máxima en la escala Saffir-Simpson, por lo que aquí te daremos los detalles de la trayectoria del meteoro.

Erin se localiza a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 3,230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo, por lo que las autoridades mexicanas han hecho hincapié en que este huracán NO afectará al territorio nacional. "Debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales", indicó a través de sus redes sociales.

Huracán Erin

Se prevé que la trayectoria de Erin se dé de la siguiente manera:

15 de agosto de 2025: Huracán categoría 1, aproximadamente a las 09:00 horas

aproximadamente a las 09:00 horas 16 de agosto de 2025: Huracán categoría 2 , aproximadamente a las 06:00 horas

, aproximadamente a las 06:00 horas 17 de agosto de 2025: Huracán categoría 3 , aproximadamente a las 06:00 horas

, aproximadamente a las 06:00 horas 17 de agosto de 2025: Huracán categoría 4 , aproximadamente a las 18:00 horas

, aproximadamente a las 18:00 horas 18 de agosto de 2025: Huracán categoría 4 , aproximadamente a las 06:00 horas

, aproximadamente a las 06:00 horas 19 de agosto de 2025: Huracán categoría 4 , aproximadamente a las 06:00 horas

, aproximadamente a las 06:00 horas 20 de agosto de 2025: Huracán categoría 3, aproximadamente a las 06:00 horas

Como se mencionó, México no se encuentra en alerta debido al paso de Erin, sin embargo estos países sí:

Islas Vírgenes

Antillas

Puerto Rico

República Dominicana

Haití

Cuba

Jamaica

En Estados Unidos: Florida, Georgia, Carolina del Sur

Trayectoria del huracán Erin

Sin embargo, meteorológos también monitorean un invest o perturbación 98L ingresará sobre el norte de Tamaulipas durante esta tarde, fenómeno que se desplazará en frontera de México y Estados Unidos, a través de Nuevo León, Coahuila y Texas en unas horas, con eventos de lluvia, que por localidades serán fuertes.

Tormenta tropicales y huracanes que se han formado en la temporada de 2025

La temporada de huracanes inició el pasado 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, en donde se han formado los siguientes ciclones tropicales:

Andrea Barry Chantal Dexter Erin

Siguen en la lista:

Fernand

Gabrielle

Humberto

Imelda

Jerry

Karen

Lorenzo

Melissa

Néstor

Olga

Pablo

Rebekah

Sebastien

Tanya

Van

Wendy

Sigue EN VIVO la trayectoria del huracán Erin