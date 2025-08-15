Temporada de Huracanes 2025

Máxima alerta por huracán Erin, llegará a categoría 4 en esta zona | TRAYECTORIA

La temporada de huracanes inició el pasado 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico

Erin se convertirá en el primer huracán mayor en el Atlántico de 2025 Foto: Cuartoscuro / Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Erin evolucionó a huracán en su paso por el Océano Atlántico, en donde se prevé que llegue a la categoría 4, la máxima en la escala Saffir-Simpson, por lo que aquí te daremos los detalles de la trayectoria del meteoro.

Erin se localiza a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 3,230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo, por lo que las autoridades mexicanas han hecho hincapié en que este huracán NO afectará al territorio nacional. "Debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales", indicó a través de sus redes sociales.

Huracán Erin

Se prevé que la trayectoria de Erin se dé de la siguiente manera:

  • 15 de agosto de 2025: Huracán categoría 1, aproximadamente a las 09:00 horas
  • 16 de agosto de 2025: Huracán categoría 2, aproximadamente a las 06:00 horas
  • 17 de agosto de 2025: Huracán categoría 3, aproximadamente a las 06:00 horas
  • 17 de agosto de 2025: Huracán categoría 4, aproximadamente a las 18:00 horas
  • 18 de agosto de 2025: Huracán categoría 4, aproximadamente a las 06:00 horas
  • 19 de agosto de 2025: Huracán categoría 4, aproximadamente a las 06:00 horas
  • 20 de agosto de 2025: Huracán categoría 3, aproximadamente a las 06:00 horas

Como se mencionó, México no se encuentra en alerta debido al paso de Erin, sin embargo estos países sí:

  • Islas Vírgenes
  • Antillas
  • Puerto Rico
  • República Dominicana
  • Haití
  • Cuba
  • Jamaica
  • En Estados Unidos: Florida, Georgia, Carolina del Sur
Trayectoria del huracán Erin

Sin embargo, meteorológos también monitorean un invest o perturbación 98L ingresará sobre el norte de Tamaulipas durante esta tarde, fenómeno que se desplazará en frontera de México y Estados Unidos, a través de Nuevo León, Coahuila y Texas en unas horas, con eventos de lluvia, que por localidades serán fuertes.

Tormenta tropicales y huracanes que se han formado en la temporada de 2025

La temporada de huracanes inició el pasado 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, en donde se han formado los siguientes ciclones tropicales:

  1. Andrea
  2. Barry
  3. Chantal
  4. Dexter
  5. Erin

Siguen en la lista:

  • Fernand
  • Gabrielle
  • Humberto
  • Imelda
  • Jerry
  • Karen
  • Lorenzo
  • Melissa
  • Néstor
  • Olga
  • Pablo
  • Rebekah
  • Sebastien
  • Tanya
  • Van
  • Wendy

Sigue EN VIVO la trayectoria del huracán Erin

 

 

 

