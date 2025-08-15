La Guardia Nacional de EU acosa con redadas en California durante operativo sorpresa

Decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza se presentaron ayer en el centro de Los Ángeles, donde el gobernador Gavin Newsom encabezaba un evento y detuvieron a un inmigrante.

Newsom habló en el Centro para la Democracia del Museo Nacional Japonés-Americano en Little Tokyo sobre un plan para la redistribución de distritos electorales del Congreso en respuesta a la iniciativa de redistribución de distritos de Texas. Agentes fronterizos enmascarados y armados con equipo táctico llegaron a las calles frente al museo.

El comandante del sector de la Patrulla Fronteriza, Gregory K. Bovino, informó que:

"La agencia realizaba patrullajes itinerantes de control migratorio y que una persona fue detenida".

Los agentes finalmente abandonaron el área en dirección a un complejo de edificios federales que incluye el centro de detención federal.

Mientras, el miedo provocado por las redadas de inmigración en Chicago también repercutieron en la Semana de los Restaurantes Latinos, que comienza hoy con una participación reducida casi a la mitad.

La programación es diversa y hay una variedad de especiales para elegir, pero la participación de 20 restaurantes este año:

"Representa casi la mitad de la del año pasado por el clima político", dijeron los organizadores.

TOMAN WASHINGTON

La totalidad de los 800 efectivos de la Guardia Nacional que el presidente Donald Trump ordenó desplegar en Washington para apoyar a las fuerzas del orden ya fueron movilizados, informó ayer el Pentágono.

Trump ordenó el despliegue como parte de lo que describió como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, donde los delitos violentos ya habían disminuido.

"A partir de hoy (miércoles), los 800 efectivos de la Guardia Nacional del Ejército y la Fuerza Aérea están movilizados (...) como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington DC", declaró el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson.

MAAZ