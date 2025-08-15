Kevin fue asesinado mientras transmitía en Facebook Live dentro de su vehículo, todo fue captado en VIDEO

Durante el pasado 14 de agosto se reportó el asesinato de Kevin Watson, un hombre de 41 años de edad que transmitía un video a través de sus redes sociaes cuando fue brutalmente asesinado a tiros, dentro de su propio automóvil. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:15 horas, en la esquina de West Madison Street, en un estacionamiento de Austin, Chicago.

El hombre estadounidense se encontraba grabando con su celular y relatando un conflicto vial que habría sostenido minutos antes, luego de que un supuesto automovilista lo agredió para conseguir un espacio de estacionamiento, lo que derivó en una acalorada discusión.

Sin embargo, segundos después de su explicación, Kevin reflejo un rostro de angustia y comenzó a observar hacia la ventana del automóvil, donde presuntamente ocurrió el ataque armado que posteriormente terminó con su vida. Segundos después, el celular se mantiene con las grabaciones hacia arriba, y se escuchan una serie de gritos.

Murió a los 41 años de edad

FOTO: Chicago Sun Times

Su primo reveló para medios de comunicación que Watson acaba de salir del trabajo en una licorería cercana, cuando un hombre que lo estaba siguiendo metros atrás se aproximó y lo apuntó con un arma de fuego. "Intentó forcejear con el arma y esta se disparó".

Kevin perdió la vida en el hospital

Teletha Watson reveló para Chicago Sun Times que recibió una llamada de emergencia del Hospital Mount Sinai minutos después de la balacera y supo que Kevin había sido tiroteado dentro de su vehículo mientras transmitía en Facebook Live. "Él estará bien, nada va a pasar. Ya casi estoy allá", aseguró Teletha en su trayecto al hospital.

Hospital Saint Mount de Chicago

FOTO: Google Maps

Kevin fue encarcelado cuando tenía 15 años de edad y frecuentemente le recomendaba a sus sobrinos que no siguieran sus malos pasos, según declaraciones de su hermana.

"No podemos comer, no podemos dormir, mi cabeza me ha estado martillando. Estoy herida, estoy enojada, estoy triste y enferma. No puedo creer que esta sea nuestra nueva realidad", lamentó Teletha para medios de comunicación.

Watson recibió heridas de bala en su pecho, por lo que fue trasladado al Hospital Mount Sinai, donde se confirmó su muerte media hora después, alrededor de las 6:52 pm, según el examen pericial de Cook Couny.

