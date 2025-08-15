Hombre le dispara a sujeto en silla de ruedas que lo había amenazado con un cuchillo | VIDEO

En redes sociales se ha viralizado un video que la Fiscalía del Condado de King difundió este viernes 15 de agosto un video que muestra el momento en que un hombre de 32 años abrió fuego contra otro en silla de ruedas durante una confrontación en el paseo marítimo de Seattle.

El hecho ocurrió el 31 de julio cerca de Alaskan Way, según los fiscales, Gregory William Timm acusó a la víctima, un hombre de 68 años, de fingir ser militar y le exigió una identificación, pues la situación escaló cuando la víctima mostró un cuchillo y un arma de airsoft, momento en el que Timm sacó una pistola real y le disparó a quemarropa en el pecho.

Las imágenes, captadas desde distintos ángulos por testigos, muestran cómo Timm apunta y dispara, mientras transeúntes huyen del lugar, después del ataque, el sospechoso guardó el arma, levantó las manos y esperó a los agentes, que lo detuvieron en el sitio, luego de alertar a toda la comunidad.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | Una discusión entre un hombre y una persona en silla de ruedas en el malecón de Seattle terminó mal.



El hombre con discapacidad física sacó un cuchillo y el otro involucrado respondió sacando un arma de fuego, disparándole en el pecho y dejándolo gravemente herido. pic.twitter.com/lRLVuZp3CB — Actualidad Viral (@ActualidaViral) August 15, 2025

¿Qué pasó con el hombre le dispara a un sujeto en silla de ruedas?

El abogado de Timm adelantó que apelará defensa propia, aunque la fiscalía insiste en que el disparo fue intencional, pues la víctima permanece hospitalizada en condición grave pero estable, por lo que queda esperar a ver qué es lo que dicen las autoridades locales sobre el caso.

Habitantes de la zona reconocieron al hombre herido como un músico callejero habitual en el paseo marítimo, así mismo el alcalde de Seattle, Bruce Harrell, aseguró que se trató de un incidente aislado y recordó que la policía decomisa en promedio cinco armas al día en la ciudad.

Hay que destacar que este hecho no es el primer caso de violencia como este pues en 2020 Tim estrelló su auto contra un puesto de votantes en Florida, pues mencionaba que era a favor de Donald Trump, además de que llegó a decir que fue debido a una confrontación personal.