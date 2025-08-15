Descartan reunión "cara a cara" entre Trump y Putin, pero así el apretón de manos en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se reunirá a solas este viernes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska como estaba previsto, sino que estará acompañado por sus principales asesores, informó la Casa Blanca. Trump estará acompañado por el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, antes de un almuerzo con otros altos cargos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.

El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó este viernes a una base militar en Alaska para una cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra en Ucrania. La reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson será la primera del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Trump y Putin en Alaska

El presidente ruso, Vladimir Putin, estará acompañado este viernes por su ministro de Relaciones Exteriores y un asesor durante su reunión en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump, informó el Kremlin a CNN.

Inicialmente, la reunión estaba programada para que fuera a solas entre ambos dirigentes. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó al canal de televisión estadounidense que el canciller Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov estarán presentes en el encuentro.

Así fue el apretón de manos entre Trump y Putin en Alaska