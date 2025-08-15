Cumbre Trump - Putin: en 5 frases, así se vivió la reunión en Alaska para decidir el fin de la guerra en Ucrania

Este viernes 15 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin sostuvieron una reunión de más de tres horas en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, por lo que al concluir el encuentro, ambos líderes informaron que alcanzaron un “acuerdo para acercar posiciones hacia la paz” en el conflicto de Ucrania, aunque evitaron revelar los términos o alcances específicos del pacto.

Al terminar la conferencia Vladímir Putin calificó como “bastante positivas” las conversaciones sostenidas con Donald Trump, mientras viajaba de regreso en el Air Force One, el presidente estadounidense reiteró su compromiso con alcanzar un alto el fuego, advirtiendo que no se sentiría satisfecho si este no se concreta de inmediato.

Durante la reunión, Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, el miércoles, el líder republicano cedió a la presión de la diplomacia europea y manifestó que, si la cumbre con Putin resultaba favorable, impulsaría casi de inmediato una reunión tripartita con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Para el mandatario ruso, el encuentro representa un espaldarazo a su posición internacional y, al mismo tiempo, una muestra de la ineficacia del Tribunal Penal Internacional, que en 2023 emitió una orden de detención en su contra, por lo que se habló es de suma importancia.

5 frases de la reunión entre Vladimir Putin y Donal Trump tras su esperada reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó por completo ofrecer a Rusia derechos de extracción de minerales estratégicos en Alaska o en Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz. “En cuanto a las tierras raras, es un asunto sin importancia. Estoy tratando de salvar vidas”, afirmó desde el Despacho Oval, dejando claro que su prioridad es el fin de la guerra y no las concesiones económicas.

La cumbre entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se desarrolló a puerta cerrada durante poco más de una hora en la base militar de Elmendorf-Richardson, en Alaska, sin intérpretes ni veteranos diplomáticos de Washington presentes. Ambos líderes calificaron el encuentro como “muy productivo”, aunque evitaron dar detalles concretos o anunciar un cese al fuego.

Antes del encuentro, Trump había adelantado que para él los “primeros minutos” serían decisivos para saber si Putin realmente buscaba la paz: “Lo sabré dentro de los dos o tres primeros minutos; si la reunión es mala, terminará rápido, y si es buena, podremos lograr la paz pronto”.

Por su parte, Putin subrayó que las negociaciones fueron positivas y destacó la “buena relación” con Trump, a quien saludó “como vecino” y con “palabras cálidas”. Añadió que para que cualquier acuerdo sea duradero es necesario “eliminar todas las causas iniciales del conflicto” y garantizar tanto la seguridad de Rusia como la de Ucrania.