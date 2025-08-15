Buscan a Valeria Afanador, niña de 10 años con Síndrome de Down que desapareció en pleno horario de clases

La comunidad de Cajicá, en la región de Cundinamarca, Colombia, se encuentra alarmada ante la desaparición de la niña Valeria Afanador, de 10 años y quien vive con Síndrome de Down, quien desapareció de su escuela, el Colegio Gimnasio Los Laureles, el pasado martes 12 de agosto.

Valeria se encontraba al interior de la escuela cuando se dirigió a una zona en donde hay arbustos. En el sitio, hay una reja que supuestamente le impide el paso a los alumnos hacia un afluente, llamado Río Frío. Sin embargo, videos de cámaras de seguridad captaron el momento en que la pequeña salió, pero ya no regresó.

Buscan a Valeria

Debido a la condición de la niña de 10 años es urgente localizarla, por lo que los bomberos de Cundinamarca no han parado en la búsqueda de Valeria. Binomios caninos, botes e incluso drones han tratado de "peinar" la zona del Río Frío, en donde posiblemente puede estar la niña.

Noticias Relacionadas Alma fue convencida para ir a trabajar en CDMX, hoy fue hallada muerta en un muro de la obra

Como se mencionó, las labores han sido encabezadas por los bomberos de Cundinamarca, una región que se ubica en el centro de Colombia, pero debido a la urgencia para encontrar a la pequeña Valeria, también se ha sumado personal de

Zipaquirá

Chocontá

Sopó

Tabio

Cruz Roja

Gaula de la Policía

Ejército Nacional

Funcionarios de la Alcaldía de la municipalidad de Cundinamarca

Ante la desaparición de la pequeña Valeria, los padres de la niña y de la comunidad estudiantil han criticado los protocolos de seguridad de la escuela, sobre todo en función de que la niña tiene Síndrome de Down, por lo que se debió de extremar precaución en torno a ella.

Debido a esos comentarios, Sonia Ochoa, directora del Colegio Gimnasio Los Laureles de Cajicá, indicó que se han entregado videos, fotos y t oda la información, tanto a las autoridades como a los padres de Valeria, quienes exigen que su hija, quien incluso vestía el uniforme escolar.