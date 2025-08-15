Apuñala a su pareja y a su amiga tras ruptura amorosa, le suplicó que no terminara la relación

Un hombre despechado decidió cometer un terrible crimen, apuñaló a su pareja y a la amiga de la mujer, cuando la joven acudió a recoger sus pertenencias al domicilio que compartían ubicado en Caracas, Venezuela y logró darse a la fuga.

Los hechos sucedieron en la urbanización de La Candelaria, donde Yuleivi Pernía acudió a la casa que compartía con quien fuera su pareja en compañía de su amiga a recoger su ropa, cuando su agresor identificado como Thomas Francisco Galvis Escalante le pidió conversar con ella, ahí le habría suplicado que regresaran.

Foto: Google Maps

Pero la negativa de la fémina desató la furia del hombre provocando quien le arrebató el teléfono, ella se alejó de él, de acuerdo a lo relatado por los medios locales, posteriormente se acercó y comenzó a apuñalarla.

Su amiga intentó detener el ataque pero el sujeto comenzó a lesionarla también y posteriormente huyó de la escena del crimen, al lugar arribó una ambulancia que las trasladó a un hospital.

Las mujeres se encuentran fuera de peligro pero el hombre permanece prófugo de la justicia y las autoridades continúan con el operativo para dar con su paradero.