Apuñala a su pareja y a su amiga tras ruptura amorosa, le suplicó que no terminara la relación

Un hombre despechado decidió cometer un terrible crimen, apuñaló a su pareja y a la amiga de la mujer, cuando la joven acudió a recoger sus pertenencias al domicilio que compartían ubicado en Caracas, Venezuela y logró darse a la fuga.
Los hechos sucedieron en la urbanización de La Candelaria, donde Yuleivi Pernía acudió a la casa que compartía con quien fuera su pareja en compañía de su amiga a recoger su ropa, cuando su agresor identificado como Thomas Francisco Galvis Escalante le pidió conversar con ella, ahí le habría suplicado que regresaran.
Pero la negativa de la fémina desató la furia del hombre provocando quien le arrebató el teléfono, ella se alejó de él, de acuerdo a lo relatado por los medios locales, posteriormente se acercó y comenzó a apuñalarla.
Su amiga intentó detener el ataque pero el sujeto comenzó a lesionarla también y posteriormente huyó de la escena del crimen, al lugar arribó una ambulancia que las trasladó a un hospital.
Las mujeres se encuentran fuera de peligro pero el hombre permanece prófugo de la justicia y las autoridades continúan con el operativo para dar con su paradero.