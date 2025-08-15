Adolescente de 13 años pierde el control de su bici y muere aplastado por un camión revolvedora | VIDEO FUERTE

En redes sociales se difundió un video en el que se muestra el momento exacto en el que un adolescente de tan solo 13 años de edad muere arrollado por un camión revolvedora y gracias al video captado por una cámara de seguridad se pudo saber que el fatal accidente se originó cuando el menor que circulaba a bordo de una bicicleta eléctrica perdió el control de la misma justo en el momento que intentaba hacer un rebase, por lo que dicha grabación será clave para deslindar responsabilidades, no obstante, el caso abrió un intenso debate en plataformas digitales.

Este lamentable accidente ocurrió la mañana del pasado 10 de junio de 2025 en la avenida Horacio Tarena Guimaraes de Belo Horizonte en el estado brasileño de Minas Gerais, sin embargo, dicho caso volvió a tomar relevancia debido a que el video de este impactante episodio fue difundido en redes sociales recientemente.

El joven ciclista perdió la vida de forma inmediata. Foto: X: CronicaPolicial

Así fue el momento exacto en el que un adolescente pierde el control de su bici y termina arrollado por un camión revolvedora

De acuerdo con la información difundida por distintos medios locales, el menor de 13 años de edad fue identificado como Miguel Henrique Rodrigues dos Santos y en la grabación que fue captada por una cámara de seguridad instalada en el exterior de un local comercial, se puede ver que el fatal accidente en el que perdió la vida ocurrió segundos después de que se incorpora a la avenida Horacio Tarena Guimaraes, en la cual, prácticamente se encontró de frente con el camión revolvedora, lo cual, lo obligó a hacer un movimiento un tanto brusco para tratar de recuperar su dirección y cuando parecía que iba a lograrlo perdió el control y cayó justo delante de la pesada unidad, la cual, le pasó por encima.

Pese a que el conductor del camión revolvedora frenó su unidad en cuando sintió el impacto no pudo evitar la tragedia, por lo que el adolescente de 13 años de edad perdió la vida de forma inmediata, cabe mencionar que el conductor involucrado en estos hechos descendió de su unidad y él mismo se encargó de solicitar la presencia de los servicios de emergencia, sin embargo, solo se pudo certificar el deceso del menor.

Distintos medios locales informaron que, tal como lo indican las leyes brasileñas, el conductor fue presentado ante las autoridades correspondientes para que pudiera rendir sus primeras declaraciones sobre lo sucedido en el accidente vial que dejó como saldo el fallecimiento del adolescente de 13 años, sin embargo, debido a que trató de brindarle ayuda a la víctima, se le otorgó el beneficio de llevar el proceso en libertad y tras la difusión del video del siniestro se cree que podría ser deslindado de cualquier tipo de responsabilidad.