"¿Y por qué no?", Joven que asesinó a sus padres y luego hizo una fiesta revela sus últimas palabras

Tyler Hadley, de ahora 31 años, habló por primera vez sobre lo sucedido el 16 de julio de 2011 cuando asesinó a su padre y madre a martillazos en su propia casa, en donde sólo unas horas después realizó una fiesta para 60 personas, quienes de alguna manera terminaron delatando el crimen.

El testimonio del parricida fue publicado en el programa "Entrevista con un asesino", en un capítulo al que titularon como "Ira adolescente", debido a que en el momento en que Tyler asesinó a sus padres tenía sólo 17 años. El caso fue sumamente medi´tico, sobre todo en Florida, Estados Unidos, en donde la sociedad quedó en shock al saber lo ocurrido.

Tyler Hadley, a los 17 años

De acuerdo con el testimonio de Tyler para "Entrevista con un asesino", el joven le asestó 3637 golpes a su madre mientras que a su padre lo asesinó con un martillo. El parricida señala que el recuerdo de aquella noche "es borroso", pero que recuerda a su padre preguntándole por qué lo hacía, a lo que Tyler simplemente le respondió "¿Y por qué no?"

"Fiesta en mi casa esta noche, tal vez", invitó a sus amigos a una fiesta tras asesinar a sus padres

Sólo unas horas después del doble homicidio, el entonces adolescente compartió una publicación en Facebook en donde invitaba a todos sus conocidos a su casa: "Fiesta en mi casa esta noche, tal vez". A la reunión asistieron cerca de 60 jóvenes, quienes notaron manchas de sangre en varias partes del inmueble, así como un olor fétido, el cual relataron a la policía de Florida.

A lo visto por los asistentes a la reunión, hubo un personaje clave en el caso de Tyler: su mejor amigo Michael Mandell, a quien Hadley le reveló que había asesinado a sus padres. Mandell le dijo a la policías que pensó que todo se trataba de "una broma nefasta", pero cuando el asesino le mostró la habitación de las víctimas, supo que era real y lo denunció.

Tyler durante la fiesta, después de asesinar a sus padres

Una vez que los uniformados llegaron a la propiedad de los Hadley, ubicaron los cuerpos de Blaku Y Mary-Jo Hadlye, padres de Tyler, quien fue recluído en un centro para adolescentes y posteriormente recibió dos cadenas perpetuas, a pesar de que el entonces adolescente aseguraba padecer una enfermedad mental tipo esquizoide, que fue descartadopor todos los especialistas.

Durante el episodio para la televisión, Tyler contó que la idea de matar a sus padres ocurrió un día que se emborrachó y fumó marihuana con una amiga, después de lo cual no dejó de pensar en ello hasta que lo hizo. "Creo que tuve un brote psicótico porque todo ese comportamiento y pensamiento compulsivo desapareció cuando terminé de hacerlo", dijo.