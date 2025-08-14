Silvana Torres: esto fue lo que hizo la joven para evitar ser linchada por asesinar a su hija de 2 años | VIDEO FUERTE

Silvana Torres asesinó a su hija de 2 años llamada Antonella el pasado sábado 26 de julio y posteriormente intentó quitarse la vida, sin embargo, no lo consiguió y fue trasladada a un hospital donde le brindaron atención médica y tras poco más de dos semanas de esta tragedia salió a la luz que la joven madre de 19 años casi es linchada por sus propios vecinos, sin embargo, logró librarse de las agresiones gracias a dos acciones clave.

Este nuevo aspecto en torno al mediático caso de filicidio ocurrido en el Conjunto Residencial de San Sebastián ubicado en el municipio de Manizales del departamento de Caldas, Colombia fue revelado por Magola Valencia, una amiga y vecina de Silvana Torres, quien ofreció distintos detalles de la vida familiar y personal de la joven madre de 19 años en un podcast llamado “Más Allá del Silencio”.

Silvana Torres asesinó a su hija cortándole el cuello con un cuchillo de cocina. Foto: FB: Silvana Torres

En dicho podcast, Magola Valencia, señaló que el sábado 26 de julio, Silvana Torres aprovechó que su madre fue a visitar a su hermana en el departamento de enfrente para asegurar con llave la puerta y quedarse a solas con su hija, posteriormente, tomó un cuchillo de la cocina y degolló a su hija, posteriormente intentó quitarse la vida con la misma arma punzocortante, pero no lo consiguió, una vez que su madre escuchó los gritos de ambas se dio cuenta de lo sucedido y entró en estado de shock, lo cual, alertó a otros vecinos, quienes forzaron la puerta para asistirlas pues aún contaban con signos vitales, además, llamaron a los servicios de emergencia, los cuales, llegaron a la escena del crimen en pocos minutos.

Silvana Torres ya se encuentra en prisión en espera de ser juzgada. Foto: FB: SIlvana Torres

Esto fue lo que hizo Silvana Torres para evitar ser linchada por sus vecinos tras asesinar a su hija de 2 años

Magola Valencia señaló que, una vez que llegaron los servicios de emergencia se encargaron de sacar del apartamento a la pequeña Antonella, quién ya tenía los signos vitales sumamente débiles debido a la gran cantidad de sangre que perdió, incluso, señaló que cuando la menor fue cargada por un paramédico "parecía muñeca de trapo" por la brusca forma en que se sacudía su cuerpo con cada zancada, no obstante, como bien se sabe, la menor falleció en el hospital minutos más tarde.

Por otra parte, Magola Valencia, señaló que cuando los paramédicos retiraron a Silvana Torres la situación se complicó pues sus vecinos comenzaron a insultarla y a agredirla, sin embargo, la joven de 19 años fue protegida por elementos de la policía, además, también señaló que tuvo que fingir estar inconsciente para evitar ser linchada.

“La bajaron ahí en esa bajadita de ahí y pues a ella le tocó hacerse la dormida, la que iba inconsciente porque ya la estaban atacando mucho, le estaban tirando con palos, piedras y por encima de la policía le tiraban a ella ahí entonces ya la policía la favoreció mucho, la sacaron de acá y la subieron, la niña fue la primera que sacaron, la niña iba como una muñeca, iba con los piecitos así como que fuera una muñeca de trapo y también la subieran a la ambulancia y se la llevaron”, recordó Magola Valencia.

Tras recibir atención médica, Silvana Torres declaró que asesinó a su hija durante un brote de ira, no obstante, mencionó que no tiene recuerdos claros del momento del ataque contra la pequeña Antonella y dicha situación fue aprovechada por su defensa legal para buscar declararla inimputable, no obstante, la joven de 19 años de edad ya fue procesada por el delito de homicidio agravado, por lo que ahora solo espera a ser juzgada y se informó que, en caso de ser encontrada culpable podría pasar de entre 30 a 50 años en prisión.