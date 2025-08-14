Se arma campal en pleno estadio de futbol, policías golpean a fanáticos argentinos | VIDEOS

Un nuevo capítulo de violencia se ha registrado en el futbol. Fue tras la finalización del partido entre Atlético Minerio y Godoy Cruz cuando elementos de la policía de Brasil protagonizaron una campal contra la hinchada del equipo argentino, generando imágenes que le han dado la vuelta al mundo.

Los resultados fueron a favor del conjunto brasileño, Atlético Mineiro venció 2-1 a Godoy Cruz y fue al final del partido cuando personal de seguridad trató de desalojar de forma violenta a la fanaticada visitante, misma que reaccionó de la misma manera provocando una riña.

La ciudad de Belo Horizonte fue testigo de una trifulca en el deporte más popular de aquella nación. En las imágenes que han circulado en redes sociales se observa como un grupo de fanáticos se hacen de golpes y patadas con los elementos de seguridad del estadio.

uD83DuDCC4 COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/dMHOkhJkUN — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 15, 2025

Cabe destacar que no es la primera vez que se da el cruce entre hinchas y autoridades policiales brasileñas en competencias continentales, ya que se encuentran los casos de Boca cuando visitó Río de Janeiro o la Selección Argentina en el mítico Maracaná.

Fue a través de redes sociales donde el club argentino Godoy Cruz lanzó un comunicado rechazando la violencia en los estadios y enviando su apoyo a los hinchas afectados. Pidió a la afición no caer en provocaciones y enseñar con el ejemplo para aspirar a un deporte libre de violencia.

"Nos solidarizamos con todas las personas afectadas por los recientes incidentes, y hemos puesto a disposición los cana-les correspondientes para brindar el acompañamiento nece-sario", se lee en el comunicado