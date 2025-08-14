Revelan chats en donde advierten lo violento que era el hombre sin hogar que asesinó a Esteban, de 19 años

El video es impactante tal y como todo lo que ha sucedido alrededor del asesinato de Esteban Yepes, un joven de 19 años de edad que salió a pasear a su perro, sin saber que un hombre en situación de calle lo asesinaría dándole una puñada en el cuello, a la vista de quienes se encontraban en las calles del municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, en Colombia.

El ataque quedó registrado en un video grabado por cámaras de seguridad, y ocurrió el pasado lunes 11 de agosto a las 14:00 horas. La duración es corta, sin embargo, se observa cómo al pasar junto a Esteban y a su mascota, el hombre en situación de calle, identificado como William de Jesús Cadavid, regresa para sacar un arma punzocortante y clavarla en el cuello del joven, quien todavía corrió para pedir ayuda e intentar que el culpable se diera a la fuga.

Tras su asesinato y las declaraciones de su hermana y su padre, las cuales te compartimos en su momento en El Heraldo de México, se dieron a conocer los chats vecinales en los que se revelan acusaciones en contra del victimario de Esteban Yepes Palacio, en donde ya advertían que tenía conductas violentas para con otros vecinos y vecinas, previo a asesinar a este joven en Colombia.

Esteban Yepes tenía 19 años de edad | Especial

¿Qué pasó con Esteban Yepes Palacio y porqué su caso es tan importante?

Esteban Yepes Palacio era un joven de 19 años que se encontraba paseando a su perro en la carrera 51 con calle 53, en el barrio Villa Paula, al sur del Valle de Aburrá, una localidad colombiana ubicada en el municipio de Itagüí.

El día del ataque pasó a un costado de William de Jesús Cadavid, un hombre de cerca de 70 años, quien vive en situación de calle desde hace varios meses, de acuerdo a los reportes de los vecinos. Aunque se informó en un principio que el ataque se debió a que Esteban le negó al hombre una moneda, la versión cambió al declarar la hermana de la víctima, quien dijo que no había sido por eso que el hombre asesinó a su familiar.

¿Qué dicen los chats compartidos por los vecinos de Esteban Yepes?

En diversos medios locales, se han difundido los chats vecinales en donde ya se advertía de los comportamientos agresivos de este hombre sin hogar, a quien lo habían reportado con autoridades locales, sin éxito alguno.

Hola, buenos días. ¿Pueden enviar a la policía para Doménico, por favor? Hay un señor pidiendo y ya ha maltratado en otras ocasiones a una compañera

Este fue uno de los mensajes en donde se denuncia al asesino de Esteban | Especial

En otro mensaje puede leerse lo siguiente:

Buenos días. Este señor pide plata y le ha pegado a muchas mujeres porque no le dan. Es demasiado grosero

Ambos chats van acompañados de varias fotografías, sin embargo, una de ella parece llamar más la atención debido a que parece haber sido tomada a las afueras del lugar por donde iba caminando Esteban Yepes Palacio el día que este hombre en situación de calle lo asesinó con una puñalada en el cuello.

El padre de la víctima, Sergio Yepes, declaró a medios de Colombia que ya había visto en algún momento al asesino de su hijo, en una foto que le compartieron anteriormente. "Cuando me mostraron la foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado, y que era una persona muy agresiva".

Los mensajes fueron acompañados con fotografías del victimario del joven de 19 años | Especial

¿Qué ha pasado con el asesino de Esteban Yepes Palacio?

En el video se ve cómo después de ser apuñalado, el joven de 19 años corre no sólo a pedir ayuda, sino a alcanzar al agresor para que no se diera a la fuga. Transeúntes que se encontraban caminando en el barrio a esa hora de la tarde, en una zona céntrica del municipio, por cierto, ayudaron a que William de Jesús Cadavid no huyera y fuera aprehendido por las autoridades.

La familia de Esteban Yepes, ahora, exige justicia por el asesinato de este joven que ha conmocionado no sólo a la comunidad local, sino en diversas partes del mundo, en donde también se ha difundido y en donde, a consecuencia, se abre el debate sobre las implementaciones de las autoridades para con las personas que se encuentran en situación de calle en sus demarcaciones.