Retiran de forma URGENTE una FAMOSA marca de CAFÉ de todas las tiendas por contener fragmentos de vidrio

Autoridades sanitarias informaron que actualmente se está retirando de todas las tiendas un producto de una famosa marca de café, el cual está contaminado con fragmentos de vidrio, mismos que representan un riesgo potencial para quienes lleguen a ingerir esta bebida. El retiro actualmente se lleva a cabo en Estados Unidos, bajo la supervisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Según un comunicado, compartido por la dependencia oficial, el retiro voluntario fue anunciado por la empresa Dollar General Corporation, la cual notificó que tres de sus lotes de su café instantáneo Clover Valley tendrían presencia de vidrio dentro de sus frascos, lo cual podría causar severas afectaciones a la salud de quienes lleguen a ingerir esta bebida.

El documento oficial precisa que, fue un cliente quien se dio cuenta del error. Aunque, el estado de salud del consumidor no se dio a conocer, trascendió que dicha persona habría encontrado fragmentos de vidrio en su bebida, por lo que contactó a los empleados de la compañía y notificó el problema, esto con el objetivo de alertar a otros consumidores que pudieron haber adquirido esta solución para café.

Tras recibir el aviso, la empresa llevó a cabo una profunda investigación, la cual reveló que, al menos, tres lotes de café tendrían el mismo problema. Al darse cuenta de ello, Dollar General Corporation tomó la decisión de retirar del mercado los productos de Clover Valley que se vieron afectados por este error potencialmente peligroso para los consumidores.

¿Cuáles son los frascos de café que están siendo retirados del mercado?

Estos son los frascos de café que están siendo retirados del mercado | FDA.

Actualmente, se están retirando de todas las tiendas tres lotes del café de Clover Valley, dentro de los cuales se encontró la presencia de fragmentos de vidrio, mismos que representan un grave peligro para los consumidores que hayan comprado estos productos. Según la FDA, los lotes contaminados, que no deben consumirse y tienen que ser desechados, son:

Lote: L-5163 / Consumir preferentemente antes del 13/12/2026 Lote: L-5164 / Consumir preferentemente antes del 13/12/2026 Lote: L-5165 / Consumir preferentemente antes del 14/12/2026

¿Dónde se vendió el café con fragmentos de vidrio?

Se vendió en tiendas de Estados Unidos | Freepik.

La FDA compartió que el café retirado del mercado se vendió solo en tiendas de Estados Unidos. No obstante, ante el riesgo de que otras personas lo hayan adquirido en línea, o lo hayan llevado fuera del país, se ha hecho una invitación a que revisen los frascos, identifiquen el producto y, en caso de tenerlo, desecharlo lo antes posible, pues podría ocasionar accidentes.

El café se vendió en tiendas de los siguientes estados: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Vermont, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming.

¿Qué hacer en caso de haber comprado café con fragmentos de vidrio?

No se recomienda ingerir el café | Freepik.

A las personas que compraron los lotes contaminados, la FDA les ha recomendado no ingerir este producto, esto para evitar posibles lesiones. En su lugar, la dependencia exhorta a los consumidores a desechar el café, o acudir a las tiendas donde lo compraron para solicitar un reembolso.

También, se indica que, en caso de consumir el café y presentar problemas de salud, se notifique de inmediato a la empresa responsable de esta bebida: "se recomienda a los clientes que compraron este producto que lo desechen y se comuniquen con Dollar General por correo electrónico a customercare@dollargeneral.com o por teléfono al 1-888-309-9030", se lee en el comunicado de la FDA.

¿Cómo llegaron los fragmentos de vidrio al café?

Una persona detectó los fragmentos de vidrio en el café | Freepik.

Sobre cómo fue que el vidrio llegó a los frascos de café, la FDA aún no ha podido esclarecer la situación. Sin embargo, se aseguró que la situación ya está siendo evaluada por empresa Dollar General Corporation, esto para que se identifique cuál fue el error y se garantice que la situación no se repita en un futuro, ya que esto podría causar complicaciones de salud a las personas que diariamente beben café para iniciar sus días.

"Dollar General está investigando activamente el origen de la contaminación del vidrio y se disculpa por cualquier inconveniente causado por este problema. El retiro se lleva a cabo con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)".

¿Qué pasa en el cuerpo si se ingieren fragmentos de vidrio?

El vidrio puede causar heridas dentro del cuerpo | Freepik.

Según las autoridades sanitarias, consumir un producto con posibles fragmentos de vidrio puede llegar a ser muy peligroso, ya que los trozos de vidrio pueden generar heridas y cortadas graves en las siguientes zonas del cuerpo:

Lesiones dentales, como astillamiento o fracturas de dientes. Cortes o laceraciones en la boca o la garganta. En casos más graves, daño en el tracto digestivo, que podría requerir atención médica.

Algunos de los síntomas que pueden dejar este tipo de lesiones son: dolor abdominal o torácico, especialmente después de tragar el vidrio; sangre en las heces o vómito; sensación de tener algo atascado en la garganta; inflamación del abdomen; y fiebre, en caso de haber una infección por la herida. En todos estos casos se recomienda acudir con un especialista lo antes posible.