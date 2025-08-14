Muere Jacklyn Gise Bezos, madre de empresario Jeff Bezos

A través de redes sociales, Jeff Bezos, un empresario e ingeniero proveniente de Estados Unidos, anunció la muerte de su madre, Jacklyn Gise Bezos, madre de Jeff Bezos este jueves 14 de agosto, a los 78 años de edad. El post se compartió en las redes sociales oficiales de Jeff.

“Ella se abalanzó en el trabajo de amarme con ferocidad, trajo a mi increíble padre al equipo unos años después, y luego agregó a mi hermana y hermano a su lista de personas a las que amar, proteger y alimentar.”, escribió en Instagram.

