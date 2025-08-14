Motociclista muere tras hacer un “caballito”, sus amigos grabaron sus últimos momentos con vida | VIDEO FUERTE

Un motociclista muró en las calles de Colombia luego de sufrir una aparatosa caída cuando intentaba hacer una acrobacia conocida como “wheelie” o “caballito” y dicho caso se hizo viral debido a que la escena fue registrada en video por los amigos del joven de 22 años que perdió la vida, quienes quedaron atónitos tras haber presenciado el fatal accidente.

Este desafortunado accidente en moto que dejó como saldo una persona sin vida ocurrió durante la madrugada del pasado martes 12 de agosto en las calles el barrio Juan XXIII, el cual, pertenece al municipio de Ocaña en el departamento de Santander, Colombia y como se dijo antes, el caso se hizo viral debido a que la trágica escena quedó registrada en video por los amigos del occiso, quien fue identificado como Danilo Eduardo Larez Badía, quién era de nacionalidad venezolana y tenía tan solo 22 años de edad.

Danilo Larez era el nombre del motociclista que falleció en las calles del barrio Juan XXIII de Ocaña. Foto: X: CronicaPolicial

Así fue el momento exacto en el que un “caballito” fallido le quitó la vida a un motociclista de 22 años

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar que Danilo y un grupo de amigos circulaban a toda velocidad a bordo de sus motocicletas por las calles del barrio Juan XXIII aprovechando la poca afluencia vehicular que había, pues como se dijo antes, estos hechos ocurrieron durante la madrugada del martes 12 de agosto y en algún momento el joven de 22 años toma la delantera para realizar algunos trucos que serían capturados en video por sus amigos.

Al llegar a una recta, Danilo realizó la acrobacia conocida como “wheelie” o “caballito” y avanzó varios metros a toda velocidad sobre la llanta trasera de su moto, sin embargo, justo en el momento cuando iba a regresar la llanta delantera al suelo pasó por un tope que aparentemente no vio y esto lo desestabilizó provocando que sufriera una aparatosa caída.

#Colombia uD83CuDDE8uD83CuDDF4: Un trágico accidente ocurrido la madrugada del 12 de agosto en #Ocaña, cobró la vida de Danilo Larez Badia, un joven motociclista venezolano de 22 años de edad, mientras realizaba moto piruetas y era grabado por sus amigos uD83DuDE1FuD83DuDE2F pic.twitter.com/gplchRx5TP — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) August 14, 2025

Tras perder el control y caer de su motocicleta, Danilo salió proyectado y recorrió varios metros sobre el asfalto hasta que finalmente se estrelló contra un poste y una pared sufriendo severas lesiones que le quitaron la vida de forma inmediata, cabe mencionar que, pese a que el joven de 22 años estaba usando casco, esto no fue suficiente para protegerlo pues el resto de su cuerpo no estaba protegido.

En la recta final del video, se puede apreciar que los amigos de Danilo quedan impactados ante lo que sucedió frente a sus ojos, por lo que de inmediato detuvieron su marcha y se bajaron de su moto para tratar de auxiliar a su amigo, sin embargo, ya no hubo mucho por hacer y solo notificaron a las autoridades sobre lo sucedido.

Hasta el momento, no hay mucha información sobre la vida personal de Danilo Eduardo Larez Badía, solo se informó que era de nacionalidad venezolana y que tenía 22 años de edad, sin embargo, su fallecimiento generó todo tipo de opiniones en plataformas digitales, además, se abrió un intenso debate en torno a una regulación más estricta para el uso de motocicletas en el territorio colombiano donde este tipo de accidentes son sumamente frecuentes.