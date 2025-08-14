Localizan sin vida a Milagros, de 22 años, reportada como desaparecida en 2024: su cuerpo fue escondido en un clóset

Las autoridades de Córdoba, Argentina, confirmaron este jueves 14 de agosto la identificación del cuerpo de Milagros Micaela Bastos, una joven de 22 años reportada como desaparecida desde finales de 2024.

Sus restos, ocultos en un clóset tapiado con cemento en un departamento del centro de la capital provincial, fueron localizados en julio pasado, pero debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraban, pasó más de un meses antes de poder confirmar su identidad.

Milagros era una madre joven, con un hijo pequeño a quien visitaba frecuentemente en la casa de sus padres, ya que ella vivía en situación de calle, en el barrio Bajo Pueyrredón, una zona vulnerable de Córdoba, pues lidiaba con problemas de adicción a las drogas.

Según relatos de su familia, Milagros desapareció entre noviembre y diciembre de 2024, tras no presentarse en el hogar familiar como era habitual. Su ausencia alertó a sus seres queridos, quienes iniciaron una búsqueda.

Sus restos fueron localizados el mes anterior

La joven dejó de acudir al domicilio de sus padres a finales de 2024. Foto: Especial

El hallazgo de sus restos ocurrió el 5 de julio de 2025, durante trabajos de remodelación en un departamento ubicado en la calle Buenos Aires 315, en pleno centro de la ciudad. Dos albañiles, alertados por un fuerte olor, inspeccionaron el lugar y encontraron un armario empotrado a la pared que había sido tapiado con cemento.

Al romper la pared, hallaron un cadáver envuelto en mantas, atado con un cable y en posición sentada. El avanzado estado de descomposición impedía determinar de inmediato el sexo, la edad o la causa de muerte. Los peritos forenses estimaron que el fallecimiento había ocurrido al menos seis meses antes, lo que coincidía temporalmente con la desaparición de Milagros.

La identificación del cuerpo se concretó este 14 de agosto, gracias al trabajo del Instituto de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba. Mediante análisis de ADN, se compararon muestras del cadáver con las de familiares directos de Milagros, incluyendo su hijo.

"Este es un momento de profundo dolor para la familia, pero también de cierre para comenzar a buscar justicia", manifestó el fiscal a cargo del caso, José Bringas, de la Fiscalía de Distrito I Turno VI.

¿De quién era el departamento donde se realizó el hallazgo?

Vecinos señalan haber escuchado gritos en el lugar en febrero pasado. Foto: Especial

El departamento donde se ocultó el cuerpo pertenecía a Horacio Grasso, un exagente de la Policía de Córdoba que en 2009 fue condenado por el homicidio de un menor y, hasta recientemente, cumplía prisión domiciliaria en esa misma propiedad. Sin embargo, debido a incumplimientos en su régimen, fue trasladado a la cárcel de Bouwer.

Tanto Horacio como su hermano Javier Grasso, quien está prófugo, han sido imputados en la causa. Las sospechas apuntan a un posible feminicidio.

Vecinos del edificio reportaron haber escuchado gritos de una mujer provenientes del departamento de Grasso el 11 de febrero de 2025. La fiscalía explora si Milagros conocía a los hermanos Grasso o si fue víctima de una situación de violencia relacionada con su vulnerabilidad social.

La familia de Milagros pidió respeto y privacidad a través de un comunicado, en el que abogaron por la búsqueda de personas desaparecidas: "No abandonen la búsqueda de las desaparecidas. Milagros podría haber sido salvada si se hubiera actuado antes".