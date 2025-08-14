“Le habla su mamá... dormilón”, el triste adiós de una mujer de 102 años a su hijo moribundo de 82 | VIDEO

Un conmovedor video está haciendo llorar a las redes sociales por una escena muy triste en la que una madre, de 102 años de edad, acude a un hospital de Colombia para despedirse de su hijo de 82 años, quien se encuentra moribundo.

La grabación que fue publicada de la cuenta de X, @ActualidaViral, muestra a la centenaria madre, identificada como Teresa, que con lágrimas en los ojos y un cubrebocas cubriendo parte de su cara, toma de la mano a su hijo y acaricia su rostro para decirle: “Le habla su mamá Teresa”.

Como si los ojos de la mujer aún vieran a un niño pequeño, Teresa comienza a peinar con la mano a su hijo, ya al borde de la muerte. Se inclina hacia su rostro, quizá buscando los últimos destellos de luz en su mirada. Segundos después, con ternura, le dice: “Dormilón”, antes de volver a acariciar suavemente su cara y parece limpiarle los ojos.

Teresa, de 102 años, toma de la mano a su hijo moribundo. Créditos: @ActualidaViral.

El adiós de una madre a su hijo genera miles de reacciones y comentarios en redes sociales

Finalmente, el video se corta cuando la mujer voltea a ver a la persona que graba el amoroso y último encuentro, para darle una instrucción.

Las imágenes rápidamente se han viralizado, generando miles de reacciones y comentarios llenos de tristeza y solidaridad para la mujer de 102 años.

Se lo que duele que una mamá entierre a su hijo, pero creo que es la muerte qué cualquiera quisiera, que su mamá sea lo último que uno ve”, escribió un usuario. Otro expresó: “Muchas veces, una larga existencia viene acompañada de mucho sufrimiento”,

Esta imagen conmovedora refleja la fuerza del vínculo maternal, ese lazo inquebrantable que permanece intacto a lo largo del tiempo. No importa cuántos años pasen, ni la edad que tenga un hijo: para una madre, siempre será su pequeño, aquel al que debe cuidar, proteger y consolar.