Kristi Noem presume sus logros: "más de medio millón de migrantes se han deportado voluntariamente"

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que más de un millón y medio de migrantes salieron de Estados Unidos desde que inició la campaña migratoria llamando a los habitantes a sumarse y a los ilegales a autodeportarse.

A través de su cuenta oficial de X, la funcionaria estadounidense destacó los logros que ha tenido en materia de Seguridad en los 200 días que lleva en el cargo, cumplidos este 14 de agosto del 2025, lo que resaltó como "amor a la patria y ética laboral".

"Más de 352,000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y más de 324,000 expulsados", expuso.

When you have the will, the work ethic, and love of country—incredible things can be achieved for the American people.



Below are just some of @Sec_Noem’s accomplishments from her historic 200 Days on the job: pic.twitter.com/Bsg85KeCZH — Homeland Security (@DHSgov) August 14, 2025

"El mundo ha escuchado nuestro mensaje: si estás en Estados Unidos ilegalmente, sal ahora. En menos de 200 días, 1.6 millones de inmigrantes ilegales han abandonado Estados Unidos. Con el presidente Trump, ahora tenemos calles más seguras, mejores empleos para los estadounidenses y menos presión sobre las escuelas, los hospitales y los servicios sociales", expresó.