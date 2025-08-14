Hombre va al médico por un fuerte dolor en el pecho y descubren que tenía un cuchillo atravesado desde hace 10 años

Médicos de Tanzania se vieron sorprendidos ante un inquietante hallazgo, luego de que un hombre acudió a consulta por un fuerte dolor en el pecho. Lo que parecía ser una consulta habitual, terminó con una intervención quirúrgica, después de que los especialistas encontraron que el sujeto tenía un enorme cuchillo atravesando su pecho.

Los reportes médicos, compartidos por medios internacionales, sugieren que el paciente llegó con al hospital asegurando sufrir un dolor en el pecho y con una extraña secreción saliendo de su pezón. Sin embargo, no externó ninguna otra molestia, por lo que los doctores que lo analizaron pensaron que se trataba de una infección.

No obstante, los especialistas se llevaron una gran sorpresa, cuando, tras tomar algunas radiografías, notaron que el hombre, de 44 años de edad, tenía un cuchillo incrustado en el pecho. Al ser cuestionado sobre esta situación, el hombre confesó que hace unos 10 años atrás había sufrido un altercado, el cual lo habría dejado con el cuchillo en el pecho.

El paciente informó que años atrás le habían cortado la cara, la espalda, el pecho y el estómago durante un “violento altercado”, aunque recibió tratamiento médico en ese momento. Agregó que, tras este percance, continúo con su vida, confiando en que los médicos lo habían atendido correctamente.

Hombre fue al médico por dolor en el pecho y le encuentran un cuchillo en su interior

El hombre vivió 10 años con el cuchillo | Journal of Surgical Case Reports

Según el paciente, jamás experimento otros síntomas, negó haber presentado fiebre, dolor, o molestias en la zona donde tenía alojado el cuchillo; hasta que, luego de una década, se percató de la extraña secreción que salía de su pezón, razón por la que inicialmente acudió al hospital.

Sobre el caso, los médicos revelaron, a la prensa local, que, gracias a las radiografías del paciente, pudieron ver que el cuchillo se había hundido en su omóplato derecho y había esquivado cualquier órgano importante. Al darse cuenta de este hallazgo, los cirujanos notificaron al paciente y tuvieron que someterlo a una cirugía para extraer cuidadosamente el cuchillo, durante la operación y también drenaron el pus causado por el tejido muerto.

El paciente quedó bajo observación, pero se recuperó favorablemente

El hombre quedó en observación por varios días | Freepik.

Tras la cirugía, el hombre permaneció en cuidados intensivos durante 24 horas y luego fue trasladado a la sala general durante 10 días mientras los médicos monitoreaban su condición. Al verse asombrados por el caso, los especialistas que atendieron al sujeto decidieron compartir su experiencia en el medio especializado Journal of Surgical Case Reports, una revista médica ampliamente reconocida.

La publicación del caso se dio el pasado mes de julio y, desde entonces, la historia ha ido ganando popularidad. Hasta ahora, se desconoce cómo fue que el cuchillo quedó alojado dentro del pecho del paciente y sigue llamando la atención el hecho de que la hoja no haya rozado con órganos importantes, tales como el corazón, o los pulmones, durante todo el lapso de tiempo que estuvo dentro del paciente.