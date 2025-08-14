Hombre golpea a su novia y la arrastra del cabello en la madrugada en la vía publica: IMÁGENES INDIGNANTES

Otro indignante caso de violencia de género fue captado por las cámaras de videovigilancia instaladas afuera de un domicilio, ahí se ve como un hombre golpea y arrastra a su presunta pareja durante la madrugada.

Hasta el momento se desconoce el lugar donde ocurrieron los hechos, se aprecia como hay una motocicleta instalada afuera de un domicilio cuando se observa como va saliendo una pareja, la fémina va enfrente y atrás el hombre quien la noquea y la tira al suelo.

La mujer trataba de huir de su agresor Foto: X @CronicaPolicial

Hombre agrede a su pareja a golpes y la arrastra en plena vía pública: VIDEO

Posteriormente la agarra del cabello y la arrastra por el suelo, hasta levantarla nuevamente del piso, la mujer que trae un short de mezclilla y un top, pierde los zapatos que trae puestos por el jaloneo y solo intenta subirse el top.

El hombre le sigue reclamando y nuevamente se le acerca para agredirla mientras ella intenta alejarse, el agresor le da un puñetazo directo en la cara, en otra toma del video se ve cómo el sujeto la golpea y tira al suelo.

La grabación dura más de 2 minutos y fue compartida por la cuenta de X @CronicaPolicial donde señalan que la mujer estaría en estado de ebriedad, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, ni el lugar de los hechos, ni la fecha, también se desconoce el estado de salud de la agraviada.