FBI detiene a hombre que le lanzó sándwich a agente federal y lo arrestan por ser un delito grave | VIDEO

Un exasistente legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue acusado de agresión grave por presuntamente arrojar un sándwich a un agente federal, en medio del operativo desplegado por el presidente Donald Trump para combatir el crimen en la capital de Washington.

El detenido identificado como Sean Dunn, de 37 años, trabajaba en la División Criminal del DOJ apoyando casos internacionales, así lo confirmó un portavoz de la dependencia por ello la fiscal general Pam Bondi informó que Dunn ya fue despedido y removido de su cargo, lanzando un comunicado en redes sociales.

“No solo está despedido, sino que ha sido acusado de un delito grave”, publicó en la red social X, antes Twitter.

The @FBI arrested this individual last night.



He has been charged with felony assault on a federal officer. pic.twitter.com/GY2DBr9rUP — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 14, 2025

¿Qué pasó con el hombre que lanzó un sandwich?

Según la denuncia penal, el incidente ocurrió el domingo por la noche cuando Dunn presuntamente insultó a agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, llamándolos “fascistas” y gritándoles “¡No los quiero en mi ciudad!”, antes de lanzarles el alimento.

El sujeto también enfrenta cargos por resistencia y obstrucción pues el caso se produce en un contexto de fuerte presencia federal en Washington, donde la administración Trump asumió temporalmente el control del departamento de policía local para arreglar los problemas de seguridad

Mientras que aunque las estadísticas reflejan una disminución significativa de delitos violentos desde 2023, la medida ha generado rechazo entre residentes, que han abucheado a agentes durante sus patrullajes, así como sus famosas redadas de ICE en contra de los miles de migrantes.