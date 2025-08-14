Estados Unidos alerta por este videojuego: agresores sexuales lo usan para contactar con menores de edad

Liz Murrill, Fiscal General del Departamento de Justicia de Luisiana, Estados Unidos, emitió un comunicado urgente sobre el videojuego Roblox, al clasificarlo como “caldo de cultivo” para depredadores sexuales, donde contactan a menores de edad.

Roblox es un videojuego muy popular entre niños y adolescentes, es considerado una plataforma de juegos generados por el usuario (UGC), por lo que pueden crear, compartir y jugar minijuegos dentro de la plataforma, la cual les permite interactuar, hacer amigos y explorar una gran variedad de experiencias virtuales.

De acuerdo con lo compartido por Murrill esta plataforma está plagada de contenido perjudicial y depredadores infantiles, debido a la falta de protocolos de seguridad de Roblox, poniendo en riesgo la seguridad de menores de edad que están dentro del juego, que según sus palabras: “prioriza el crecimiento de usuarios, los ingresos y las ganancias sobre la seguridad de los niños”.

“Todos los padres deben estar conscientes del peligro claro y presente que Roblox representa para sus hijos, para que puedan prevenir que lo impensable ocurra en su propio hogar.”, compartió Murrill en su cuenta oficial de X.

uD83DuDEA8 BREAKING: Today I’m suing Roblox - the #1 gaming site for children and teens – and a breeding ground for sex predators.



Due to Roblox’s lack of safety protocols, it endangers the safety of the children of Louisiana. Roblox is overrun with harmful content and child predators… pic.twitter.com/p98Sq8vvMb — Attorney General Liz Murrill (@AGLizMurrill) August 14, 2025

¿Por qué es peligroso Roblox?

En una investigación realizada por Murrill dentro de Roblox, el 20 por ciento de los casi 82 millones de usuarios diarios tienen menos de 9 años, otro 20 por ciento entre 9 y 12 años, 16 por ciento de los 13 a 16 años y el 44 por ciento son mayores de 17 años de edad. Debido a que no hay registros de edad mínima ni verificación o permiso parental para registrarse.

Además, investigó algunas experiencias o minijuegos dentro de la plataforma que pueden ser conflictivas para usuarios menores de edad, como: Escapara de la Tenebroso Fiesta de Obby, Tenebrosa simulación Diddy, Sobrevive a Diddy, Simulador de baño Público o Espace de la Isla de Epstein. Cada experiencia debe de tener un nivel de madurez mínimo, sin embargo, estas no tienen ningún límite.

Experiencias conflictivas para menores de edad

Créditos: X/@AGLizMurrill

Como evidencia adicional, el sheriff Sid Gautreaux mencionó el caso de Joseph Randall de 20 años quien coaccionar a un menor de edad para enviar fotos inapropiadas de sí mismo a través de Discord, el primer contacto que tuvieron fue por Roblox.

De acuerdo con Murrill, Roblox facilita la distribución de material de abuso sexual infantil y la explotación sexual de menores de edad, no proporciona notificaciones a los padre sobre sus peligro y creó un entorno en línea donde los depredadores sexuales prosperan, se unen, cazan y victimizan a los niños.

