Encuentran cuerpo de niño de 10 años enterrado, la madre denunció su desaparición y luego los llevó a la tumba

Una madre fue acusada de homicidio y otros cargos después de que agentes de policía encontraron el cuerpo de su hijo de 10 años en una tumba poco profunda en el patio de su casa en Kentucky, Estados Unidos, la mujer denunció la desaparición de su hijo, aunque ahora es la principal sospechosa.

Jayden Spicer fue reportado como desaparecido de su casa en la comunidad de Jackson, la mañana del 6 de agosto por sus padres, Felicia Gross y el padre de Jaden, afirmaron no haberlo visto desde la 21:00 horas de la noche anterior y sugirieron que se había marchado durante la noche. Gross incluso hizo un llamado público desesperado para encontrar a su hijo.

Durante días, la policía llevó a cabo una intensa búsqueda en el bosque y sus alrededores, donde presuntamente habría desaparecido el menor, utilizando aviones, drones, perros y sonares, sin embargo, las tías de Jaden expresaron dudas, señalando que al niño no le gustaban los insectos ni la oscuridad y que no solía aventurarse en el bosque.

Cuando Jayden desapareció portaba pantalones de pijama azules con el personaje Sonic the Hedgehog y una camisa a juego,, en una carta que escribió la madre compartió: "Amamos a Jaden y queremos que esté seguro en casa... Lo amamos mucho, por favor haz lo correcto, llama a la policía"

Jayden murió a lo 10 años

Madre los lleva al lugar donde estaba el cuerpo

Casi una semana después, Gross confesó a la policía que su hijo había muerto y que la denuncia de desaparición era un engaño, de acuerdo con los documentos de la acusación de la Policía Estatal de Kentucky, Gross admitió haberle dado a Jaden un medicamento para dormir que, según ella, le provocó una emergencia médica y su fallecimiento.

Gross llevó a la policía al lugar donde enterró a su hijo, y el cuerpo de Jaden fue hallado en un contenedor de plástico enterrado en una tumba poco profunda, a unas 19 millas de la casa familiar. Los detectives también alegaron que Gross "entrenó" a los hermanos de Jaden para que respaldaran su historia durante las entrevistas policiales.

La amdre solicitó ayuda con esta carta

Felicia Gross fue acusada de homicidio en segundo grado, abuso de cadáver, manipulación de pruebas y denuncia falsa de un incidente, y fue ingresada en la cárcel regional del río Kentucky. Se realizará una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de Jaden.

