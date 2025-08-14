Encarcelan a 'La Tuta' con Caro Quintero y El Mayo en prisión de Brooklyn, su primera audiencia será en octubre

Tras la segunda extradición masiva de reos mexicanos a Estados Unidos, han distribuido a los criminales de acuerdo con su perfil y estados donde eran requeridos por sus delitos, tal es el caso de Servando Gómez Martínez, alías "La Tuta", quien llegó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, lugar donde se ubican Ismael "El Mayo" Zambada y Rafael Caro Quintero.

Tras su ingreso las autoridades definieron la fecha para su primera audiencia, prevista para el día 23 de octubre de este 2025, sumándose a los Juicios del Narco que emprenderá el gobierno de Estados Unidos.

La Tuta, un hombre de 59 años de edad fue presentado el pasado 13 de agosto a las autoridades estadounidenses, reconocido como líder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, iniciaron el proceso en su contra por traficar toneladas de cocaína y metanfetaminas hacía el país del norte.

A él, lo acusan de traficar toneladas de cocaína y metanfetaminas a los Estados Unidos, pese a los cargos, por el acuerdo de extradición, el Departamento de Justicia de EU, asevera que no podrá condenarlos a pena de muerte, buscará realizar los juicios de acuerdo a la legalidad.

Extraditan a criminales de alto perfil a Estados Unidos

Gómez Martínez llegó junto a 25 reos que estaban en distintos centros penitenciarios de México como parte de la Ley de Seguridad y un aseguramiento al revelar que seguían operando en grupos criminales desde su encierro, ante esto y al ser requeridos por delitos que presuntamente cometieron en EU, fueron extraditados.

En la extradición, llegaron criminales de altos perfil quienes eran figuras clave en el crimen organizado, dos colaboradores de "La Mayiza", Juan Carlos Félix Gastelum, alías el "Chavo Felix, quien es el yerno del cofundador del Cartel de Sinaloa, "Mayo" Zambada, así como el Jefe de Seguridad de "Los Chapitos", Martín Zazueta conocido como "El Piyi".

Así mismo, fue extraditado Abigael González "El Cuini", yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien lideraba una de las facciones más peligrosas de este grupo de narcotráfico "Los Cuinis".