Donald Trump amenaza a Vladimir Putin para que termine la guerra contra Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer a Rusia con "consecuencias muy graves" si su homólogo ruso, Vladimir Putin, no pone fin a la guerra en Ucrania.

"Habrá consecuencias muy graves", dijo Trump en una rueda de prensa durante un evento en el Centro Kennedy, en Washington, pero sin dar más detalles, cuando faltaban dos días para una cumbre con Putin en Alaska.

Trump y Putin se reunirán en una base militar en Anchorage (Alaska), tras varios meses en los que el republicano ha expresado su frustración por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania.

El Presidente de Estados Unidos dijo que quiere organizar una reunión con sus homólogos, el ruso Vladimir Putin, y el ucraniano Volodímir Zelenski, "casi inmediatamente" después de la cumbre de Alaska.

Trump habló con periodistas en Washington después de lo que describió como una "llamada muy buena" con los dirigentes europeos.

"Esperamos que el tema central de la reunión" entre Trump y Putin en el mar de Alaska sea "un alto el fuego inmediato", declaró Zelenski.

El Presidente ucraniano fue recibido en Berlín por el canciller alemán Friedrich Merz para una videoconferencia con Trump y los principales dirigentes europeos, de la UE y de la OTAN.

Según The Times, Estados Unidos y Rusia proponen una ocupación de Ucrania al estilo de Cisjordania. Se cree que el enviado de Trump, Steve Witkoff, apoya la idea, que podría revelarse antes de la reunión en Alaska.

POSTURA DE EUROPA

Trump, dijo a los líderes europeos en una reunión virtual que las cuestiones territoriales relacionadas con Ucrania no pueden ni serán negociadas por nadie más que por el presidente de Ucrania, según el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"Es muy importante que se logre un alto el fuego durante esta reunión en Estados Unidos y apoyamos esta iniciativa junto con un nuevo intercambio de prisioneros y la liberación de niños ucranianos", dijo Macron.

Ucrania necesita garantías de seguridad creíbles como parte de cualquier acuerdo de paz, dijo el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

UCRANIA EVACÚA A MENORES

Las autoridades ucranianas han ordenado que las familias con niños deben evacuar las zonas de la región ucraniana de Donetsk que están cerca de donde las fuerzas rusas están avanzando. Autoridades están realizando evacuaciones obligatorias en la ciudad de Bilozerka, en Svyatohorivka.

