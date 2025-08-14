Donald fue a pedir un préstamo para pagar los tratamientos de su esposa enferma, terminó recibiendo 400 mil euros

Donald, un veterano de 91 años de edad, expresó su gratitud por el inesperado gesto que recibió tras acudir a una casa de empeños US Gold And Pawn de Manchester, para pedir un préstamo, ante la complicada situación que enfrentaba para costear el tratamiento de su esposa enferma.

Donald acudía desde hace un año para vender las joyas de su esposa, lo que captó la atención de Jenelle Marie, quien escuchó la conmovedora historia del veterano y su esposa, y decidió acudir con el dueño de la US Gold and Pawn de Manchester para eliminar los intereses de todos los préstamos que había pedido.

Trascendió que Donald llegó a pedir préstamos que superaban sus ingresos económicos, lo que también ponía en riesgo el pago de su alquiler y el bienestar de su pareja. Ante la trágica situación, Jenelle organizó una recaudación de fondos a través de Go Fund Me, el cual compartió a través de Tik Tok y posteriormente, lo cambió todo para Donald y su esposa.

Donald recibió 400 mil euros de donaciones para apoyar a su esposa

“Dos horas después, entré a mi TikTok y era una locura: como 8.000 visualizaciones y cien comentarios. Uno de los comentarios decía: ‘Acabo de donar a GoFundMe. ¡Qué genial!’”, recordó Jenelle.

FOTO: Go Fund Me

Si bien, las primeras donaciones fueron por parte de sus familiares, los miles de comentarios y visualizaciones permitieron viralizar el video, lo que les permitió reunir más de mil 800 euros, lo que equivale a cerca de 40 mil pesos mexicanos. Días después, superaron los 4 mil 550 euros.

Después de 14 millones de visualizaciones y más de 1,5 millones de me gusta en la plataforma china la recaudación superó los 400 mil euros, lo que les permitió solventar sus gastos de alquiler, pagar los tratamientos médicos y reparar el Mercedes modelo 1994 de Donald.

edg