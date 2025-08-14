Detienen a mujer que le ‘encargó’ su bebé a su hijo de 5 años para irse a una fiesta

Una verdadera tragedia sucedió al interior de un domicilio en un popular barrio de Río de Janeiro, donde una bebé, de solo ocho meses de edad, falleció por asfixia, mientras se encontraba bajo el cuidado de su hermanito, de cinco años.

La bebé le fue encargada al menor por su madre, Vanuza Moura, de 23 años de edad, quien se encontraba en una fiesta de música funk mientras que los pequeños se encontraban en la casa, sin vigilancia alguna.

De acuerdo con la Policía de Río de Janeiro, Moura habría salido de su casa alrededor de las 2:30 horas del pasado 10 de agosto para ir a una fiesta musical, regresando seis horas más tarde y notando que la bebé no respondía, por lo que la llevó a un hospital al que llegó sin vida.

Las primeras indagatorias sugieren que la pequeñita murió ahogada mientras bebía leche de la mamila que su mamá había dejado para que su hermanito le diera de comer.

Acostumbraba dejar a los niños para irse de fiesta

Los vecinos que hablaron con las autoridades locales señalan que no era la primera vez que Vanuza dejaba solos a los niños para irse de fiesta, solo que en esta ocasión las cosas no salieron como ella esperaba.

“Los testimonios confirman que Vanuza tenía ese hábito de salir, principalmente durante la noche. También comentaron que tenía un comportamiento agresivo en contra de sus propios hijos”, dijo Alexandre Netto Cardoso, delegado de la Policía de Río de Janeiro.

Moura tiene cinco hijos, pero tres de ellos no vivían con ella sino con algunos familiares que intentaron en distintas ocasiones también quitarle a los otros dos menores.

El padre de los niños, que se separó de la mujer hace algunos meses, declaró que intentará obtener la patria potestad del menor sobreviviente, quien no pudo hacer nada para evitar la muerte de su hermanita.

Vivían niños en condiciones insalubres

El caso, que indignó a la población carioca, dio un giro aún más grave cuando la Policía local mostró las condiciones insalubres en las que vivían los pequeños junto a su mamá, en una casa del barrio de Realengo, Río de Janeiro.

Su casa eran dos pequeños cuartos, unidos por una escalera de caracol. En uno de los cuartos había apenas un colchón en el suelo y la improvisada cuna de la bebé eran solo tablas cubiertas con cobijas.

Tanto la mamila de la niña como los platos donde comía el menor de 5 años se encontraban sucios y con muestras de no tener alimentos frescos, confirmaron los agentes que realizaron la inspección.

Moura fue aprehendida por el delito de abandono de menor con resultado de muerte, mientras que su hijo fue resguardado en un centro tutelar a la espera de la resolución judicial sobre esta tragedia.