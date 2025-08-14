DEA revela primera foto de 'El Cuini', cuñado del "Mencho" tras extradición a EU

La Administración Oficial para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) reveló la primera foto de Abigael González Valencia alias "El Cuini" a su llegada a Estados Unidos tras la extradición masiva de 26 personas ligadas al narcotráfico y buscados por delitos cometidos en ese país.

Es una de las primeras fotografías que dan a conocer tras este hecho que formó parte de el cumplimiento con una Ley de Seguridad por la implicación de las 26 personas en delitos y asesinatos pese a que se encontraran recluidos, donde evitaban su extradición o cambio a penales de máxima seguridad para cambiar las medidas cautelares desde su detención.

"El administrador de la DEA, Terry Cole, detiene al objetivo de alto nivel de la DEA, Abigael "El Cuini" González Valencia, cuñado de "El Mencho" y principal financiero de la operación del CJNG", se lee en el posteo.

Además lanzaron un comunicado a través del Departamento de Justicia donde señalaron que las 26 personas son fugitivos mexicanos que tienen más de 8 cargos y ahora serán puestos bajo custodia de Estados Unidos, entre ellos se encuentran líderes y "administradores de peligrosos cárteles de la droga".