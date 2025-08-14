Aparece levitando en el cielo una extraña figura humanoide: IMÁGENES SORPRENDENTES

Una extraña figura humanoide fue captada levitando en el cielo de Francia, las imágenes se volvieron tendencia en redes sociales debido a que causó gran sorpresa como la claridad con que se observa la figura y como se desplaza.

La grabación habría sido tomada por una residente desde un edificio cercano a los hechos, en el video se muestra como de las nubes sobresale una figura oscura y a varios metros de altura.

La figura estaría cerca de un edificio lo que permite ver que se encuentra a gran altura, poco a poco el ser se acerca y se ve con un poco más de claridad su forma lo que permite apreciar que se trata de una figura humanoide.

Una joven residente en Francia capturó en video desde el balcón de su departamento una extraña figura que parecía flotar en el cielo, con una apariencia humanoide que desafía cualquier explicación convencional.



El clip muestra la silueta suspendida en el aire durante varios… pic.twitter.com/MnVpMKOoPT — Noticias Telemicro (@NTelemicro5) August 10, 2025

Rápidamente los internautas comenzaron con todo tipo de especulaciones sobre lo que se trata, algunos aseguran que es una bruja, otros que es un extraterrestres, otros incluso señalan que es un humano que viene del futuro y otros más señalan que se trata de un montaje.

Hasta el momento las autoridades no se han manifestado al respecto, y no es la primera vez que se ven figuras de este tipo, ya han aparecido en otras partes del mundo pero no se ha podido comprobar su autenticidad ni tampoco se ha desmentido la misma.

uD83DuDD25 ¡ PERO QUE DIABLOS uD83DuDD25

Esto apareció en el cielo de Utah el pasado 8 de Agosto, nadie puede determinar de que se trata esto...¿Ustedes ven lo mismo que yo? uD83DuDC7D#UnMundoNosVigila pic.twitter.com/AJBaJYvMdt — ?·.·´HeChIzErO`·.·? (@Hechizero_38) August 13, 2025