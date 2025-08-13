Un hermano asesinado, amarrada con bolsas y sin denuncia, las claves de la ex reina de belleza muerta

Sobre el presunto feminicidio de la ex reina de belleza filipina Acquene Arradaza, la policía afirmó que pudieron hacer algo más para evitar que la mujer de 35 años fuera secuestrada por un grupo de hombres armados; sin embargo, la falta de denuncia por parte de sus familiares desde el momento en que sufrió el rapto fue una de las claves para que la víctima perdiera la vida.

La hermana de la modelo Acquene Arradaza fue la persona que acudió a levantar la denuncia de su desaparición el mismo día que el cuerpo de la reina de belleza fue descubierto por pescadores a las orillas del pueblo costero de Barangay 99 Diit; la policía tomó eso en cuenta para llevar a cabo la investigación sobre la muerte de la mujer.

Al ser encontrada, Arradaza tenía un avanzado estado de descomposición toda vez que estuvo a la deriva sobre el agua. La ex ganadora del certamen de belleza Miss Matag-ob estaba sin ropa y tenía una serie de elementos sobre ella que de inmediato alertaron a los agentes para determinar que la víctima había sido ejecutada posiblemente por miembros del crimen organizado.

La ex reina de belleza tenía amarradas bolsas con piedras

Acquene Arradaza fue encontrada flotando sobre el agua del mar y estaba amarrada de sus extremidades de sus pies y sus manos, además todavía tenía sus ojos vendados. La mujer de 35 años también fue amarrada del cuello y sometida con un candado de bicicleta sobre él. Su cara había sido tapada con una tela de color negro y la envolvieron con cinta adhesiva para llevar a cabo el presunto feminicidio.

La ex reina de belleza fue secuestrada y subida a una camioneta que la polícia ya identificó. Foto: Asia Pacific Press

Aunado a ello, Acquene Arradaza tenía algunas bolsas amarradas en su cuerpo las cuales estaban llenas con pesadas piedras con el objetivo de mantener a la mujer hasta el fondo del agua el mayor tiempo posible para evitar que encontraran su cuerpo, hasta que el plan no funcionó y fue vista por el grupo de pescadores.

El pasado lunes 4 de agosto por la mañana, la hermana de Acquene Arradaza acudió a levantar la denuncia por la desaparición de la ex reina de belleza, ya que desde el pasado jueves 31 de julio fue la última vez que la vieron cuando acudió a comprar alimentos a una tienda de la localidad de Valencia en la ciudad de Ormoc de su natal Filipinas.

Cuatro días después de la desaparición de la modelo la policía fue alertada al ser descubierto el cadáver y así comenzó con la investigación que dio como primer resultado establecer que la ex reina de belleza Acquene Arradaza había sido secuestrada por un grupo de hombres armados que se la llevaron a bordo de un vehículo.

El hermano de la ex reina de belleza fue asesinado antes

En un video difundido se observa el momento cuando integrantes del comando bajaron de una camioneta de color negro para ir directamente donde estaba la ex participante de concursos de belleza. La víctima fue sometida y subida en contra de su voluntad al vehículo con placas 1799 que los agentes ya buscan como una de las pistas.

La ex reina de belleza fue amarrada con sacos con piedras. Foto: Asia Pacific Press

La camioneta fue vista cuando se dirigía con dirección a la ciudad de Tacloban poco después del secuestro, informó The Manila Times, pero aún no se dan a conocer más avances sobre la indagatoria que tiene otro elemento a destacar que tiene que ver con el hermano de la reina de belleza.

Trascendió que Erros Arradaza, el hermano de 30 años de edad de la ex reina de belleza Acquene Arradaza, fue ejecutado a balazos un año antes, luego de haber enfrentado a la policía durante una redada contra el tráfico de drogas en la misma provincia, hecho que los agentes indagan si tiene relación con el homicidio de la modelo y si se trató de un ajuste de cuentas.

La madre de Acquene Arradaza lleva a cabo una campaña para exigir justicia por el asesinato de su hija que dejó en la orfandad a sus tres hijos. La devastada madre ha instado a políticos para que se sumen a la petición para esclarecer el crimen.