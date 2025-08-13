Geoffrey Hinton, ganador del Premio Nobel de Física en 2024, planteó un alarmante panorama sobre los riesgos que la Inteligencia Artificial podría representar para la humanidad. Durante su participación en la conferencia Ai4 en Las Vegas, Hinton advirtió que existe entre un 10% y un 20% de probabilidad de que la inteligencia artificial termine con la existencia humana.

El científico, quien es conocido como “padrino de la IA” pues desempeñó un papel clave en el desarrollo de las redes neuronales que han impulsado el auge actual de la IA, expresó su preocupación sobre los enfoques actuales de las empresas tecnológicas para mantener el control humano sobre esta tecnología.

Hinton, exejecutivo de Google, criticó los intentos de las compañías tecnológicas por mantener a los sistemas de IA “sumisos” frente a los humanos, argumentando que esto es insuficiente.

“No va a funcionar. Serán mucho más inteligentes que nosotros. Tendrán todo tipo de formas de eludir eso”, afirmó.

Según él, los sistemas de IA podrían manipular a los humanos con la misma facilidad “con la que un adulto soborna a un niño de tres años con dulces”.

El experto recordó que este año, ya se han reportado casos de modelos de IA que han intentado engañar, hacer trampa o incluso chantajear para alcanzar sus objetivos. Un ejemplo alarmante fue un modelo que intentó extorsionar a un ingeniero con información sobre una aventura amorosa obtenida de un correo electrónico para evitar ser apagada.

¿Cuál es la única forma de que la humanidad sobreviva a la IA?

Por ello, en lugar de forzar la sumisión de la IA, Hinton propone una solución innovadora: integrar “instintos maternales” en los modelos de IA para que desarrollen un genuino cuidado por las personas, incluso cuando superen la inteligencia humana.

“Los sistemas de IA desarrollarán rápidamente dos subobjetivos si son inteligentes: uno es mantenerse vivos y el otro es obtener más control”, explicó.

Hinton comparó este enfoque con la relación entre una madre y su bebé, donde el instinto y la presión social llevan a la madre a cuidar de su hijo, a pesar de ser “menos inteligente” en ciertos aspectos.

“Ese es el único modelo que tenemos de algo más inteligente siendo controlado por algo menos inteligente”, dijo.

Sin embargo, implementar este enfoque no es sencillo. Hinton admitió que no está claro cómo lograrlo técnicamente, pero enfatizó que es crucial que los investigadores trabajen en ello. Según él, los sistemas de IA con “instintos maternales” serían menos propensos a querer eliminar a los humanos, ya que estarían diseñados para preocuparse por nuestro bienestar.

“Es el único buen resultado. Si no va a cuidarme como un padre, va a reemplazarme”, advirtió.

Su opinión no es compartida por todos los expertos

No todos comparten la visión de Hinton. Fei-Fei Li, directora ejecutiva de World Labs, expresó su desacuerdo durante la misma conferencia. Li aboga por una IA centrada en el ser humano que preserve la dignidad y la agencia humana.

“Es nuestra responsabilidad en todos los niveles crear y usar la tecnología de la manera más responsable. Ningún humano debería renunciar a su dignidad”, afirmó.

Por su parte, Emmett Shear, quien fuera CEO interino de OpenAI, señaló que los intentos de la IA por eludir órdenes o manipular a humanos no son sorpresivos y seguirán ocurriendo a medida que la tecnología se fortalezca.

Hinton también destacó que la inteligencia artificial está avanzando más rápido de lo previsto. Aunque antes estimaba que la superinteligencia (o inteligencia general artificial, AGI) tardaría entre 30 y 50 años, ahora cree que podría llegar en un plazo de 5 a 20 años.

A pesar de los riesgos, el científico es optimista sobre los beneficios de la IA, como avances médicos que podrían revolucionar tratamientos contra el cáncer al analizar grandes cantidades de datos de resonancias magnéticas y tomografías. Sin embargo, Hinton descartó que la IA pueda llevar a la inmortalidad humana, considerándola una idea poco deseable.

“¿Quieres un mundo dirigido por hombres blancos de 200 años?”, bromeó.

Reflexionando sobre su carrera, lamentó no haber considerado antes las cuestiones de seguridad de la IA. “Ojalá hubiera pensado también en los problemas de seguridad”, confesó.