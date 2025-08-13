Turista de 31 años salva a niño que cayó a al río Tuo y se hace famosa | VIDEO

Una turista de 31 años identificada como Marta Santana se lució en China, luego de que rescatará a un niño que se cayó en un peligroso río, la mujer de nacionalidad española se convirtió en tendencia en el país, luego de demostrar su valentía y rescatar al pequeño joven.

Marta que también es una exentrenadora de natación se lanzó para salvar al pequeño el pasado 7 de agosto de 2025, pues vio como el menor de edad se cayó al río Tuo pues al verlo, rápidamente se supo que no podía nadar, por lo que decidió lanzarse al agua desde un puente de piedra para impedir que se hundiera convirtiéndose en una heroína.

Cabe destacar que segundos después el abuelo del menor también saltó al agua y junto a ella lograron arrastrarlos hasta la orilla en menos de un minuto logrando convertirse en uno de los momentos más emocionantes para la comunidad china pues el video consiguió cerca de 1.8 millones de visualizaciones.

¿Qué pasó con la mujer que salvó a un niño tras caer a un río?

En China, Marta se convirtió en toda una celebridad, pues medios locales titularon la noticia como “turista extranjera salva valientemente a un niño en la antigua Fenghuang” lo que ha sido la historia del año en el país asiatico, así como en redes sociales luego de salvar la vida del menor.

Marta aseguro que lo volvería hacer, declarando que el abuelo del niño también merece reconocimiento pues se lanzó por su nieto junto a Marta, además de que aseguró sentirse aliviada tras poder rescatarlo, destacando que este ha sido su primer viaje rumbo a china “volvería a hacer exactamente lo mismo”.

“Fue puro instinto, no tuve tiempo de pensar, solo quería sacarlo del agua” dijo Marta Santana, destacando que trabajó durante una década como entrenadora de natación y socorrista, por ello el responsable de cultura y turismo del candado de Fenghuang la felicitó por el acto heroico.