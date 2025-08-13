Tiroteo deja dos policías heridos en Virginia, Estados Unidos

Un tiroteo registrado en la frontera de Virginia y Carolina del Norte dejó como saldo a 2 agentes heridos quienes acudieron al lugar en la búsqueda de cumplimentar una orden de arresto.

Los hechos ocurrieron la noche de este 13 de agosto en Greta, de acuerdo con la oficina del Sheriff de Pittsylvania, tres agentes habían llegado por una orden de arresto y orden de protección donde los recibieron a balazos, tras la emergencia se sumaron otros elementos como el equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT por sus siglas en inglés).

Ante ello el congresista republicano, John McGuire quien representa a Virginia confirmó el hecho y se expresó por el acto de seguridad.

"Mis pensamientos y oraciones están con los agentes que fueron baleados en el condado de Pittsylvania, así como sus familias", se lee en su posteo.

My thoughts and prayers are with the deputies who were shot in Pittsylvania County, as well as their families. We are closely following the situation and keeping everyone affected in our hearts during this difficult time.https://t.co/oJqpWeG1yc — Congressman John McGuire (@RepJohnMcGuire) August 14, 2025

"Seguimos de cerca la situación y tenemos presentes a todos los afectados en nuestros corazones durante este difícil momento".