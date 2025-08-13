Revelan escalofriante causa de muerte de Yuliana, la joven que denunció a un familiar

Mabel, la madre de Yuliana Borges, la joven de 18 años de edad que fue encontrada sin vida dentro de su hogar tras haber denunciado a uno de sus tíos por haber abusado sexualmente de ella, dio a conocer las macabras situaciones que sufrió su hija desde hace por lo menos un par de años desde que fue víctima de su familiar, así como fue revelada la causa de muerte.

El pasado jueves 7 de agosto el cuerpo de Yuliana fue encontrado en su hogar luego de que sus vecinos alertaron a la policía por escuchar situaciones extrañas en el lugar en Tucumán, Argentina; de acuerdo con Mabel, su hija denunció a su tío desde agosto de 2023 y no hace algunos meses como medios locales indicaron.

Desde la denuncia por abuso sexual, tanto Yuliana como su madre Mabel sufrieron hostigamientos por parte de sus pariente, situación que derivó en que la joven de entonces 16 años comenzara a sufrir de depresión severa, por ese motivo acudió a recibir terapia psicológica en un hospital en Tucuman.

¿De qué murió Yuliana, la joven que denunció a un familiar?

Pese a las denuncias y pruebas, el atacante de Yuliana no fue reprendido por las autoridades hasta que finalmente la joven de 18 años perdió la vida, aunque no se ha dado a conocer la causa de muerte de manera oficial, se especula que la víctima se habría quitado la vida, según la Asociación Civil Dejar tus Huellas e integrante de Ni Una Menos Tucumán.

Yuliana fue hallada sin vida dentro de su habitación. Foto: Freepik / A24

“Encontrar a tu hija colgada en su cuarto es algo que no se puede esperar para atender. El padre tiembla como una hoja, las hermanitas lloran. La madre se mantiene en pie, pero está llena de odio contra sus hermanos”, señaló una representante de la ONG quien agregó citado por La Nota Tucuman:

“Tuvieron que juntar plata entre toda la pobreza del barrio para comprar el cajón, y la tierra para el entierro se la prestó una vecina. Así, nunca llegan las respuestas que deberían”: ONG.

Las macabras situaciones que enfrentaba Yuliana y su familia

El caso de abuso sexual que sufrió Yuliana estaba abierto, y la asistencia las terapias fue una medida ofrecida por las autoridades mientras esperaba que la justicia iniciara con el proceso de juicio oral contra el acusado. Durante ese tiempo, al presunto atacante de la otrora menor de edad le fue ordenada una restricción de acercamiento además de prisión preventiva domiciliaria.

Sin embargo, el acusado no respetaba las medidas en su contra. De acuerdo con una amiga del barrio de Yuliana, el sujeto vivía muy cerca de la víctima, apenas a escasos 100 metros. Trascendió que quedaron documentados en video varios ataques que hizo el acusado contra la joven y su madre que se extendía a los dos hermanas de la agredida.

Yuliana fue atacada por su tío cuando tenía 16 años. Foto: La Nota

Por lo anterior, Yuliana y su mamá fueron a levantar una nueva denuncia ahora por ser amenazadas y ser atacadas físicamente. Según el medio que tuvo acceso a las fuentes judiciales, en junio de este 2025 fue el reciente movimiento en el expediente del caso donde quedó registrado el incumplimento que realizaba el sujeto al violar la prisión preventiva domiciliaria y la orden de reestricción.

La madre de Yuliana hizo un desgarrador pedido de ayuda

En ese sentido, Mabel publicó un mensaje a través de las redes sociales donde dio cuenta de la situación por la que atravesaban durante el último par de años al tener que soportar el acoso y ataques de su pariente que estaba a unos pasos de distancia de ellos.

“Mi hija está permanentemente yendo a terapia, comenzó a tomar pastillas para poder dormir. Estoy cansada de todo. Solo quiero que entiendan mi sufrimiento como madre, no le deseo ni a mi peor enemigo lo que yo estoy pasando con mi hija y mis hijos”, escribió Mabel, la madre de Yuliana.