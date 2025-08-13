Retiran del mercado HELADOS de dos FAMOSAS MARCAS por grave riesgo a la salud

Dos famosas marcas de helado, de venta en Estados Unidos, anunciaron el retiro voluntario de sus productos, luego de que se determinó que ambas ponían en peligro la vida de los consumidores. De acuerdo con un comunicado, difundido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), se trata de las compañías La Michoacana y Friendly's, las cuales se venden en distintos puntos del país.

El retiro de helados de La Michoacana se dio luego de que las autoridades se percataron de que varios lotes contenían ingredientes no declarados en la etiqueta, lo que representaba un peligro para quienes tienen alergias o intolerancias, especialmente a la leche, la soya o el trigo.

En este caso, se detectó que varios productos de helados La Michoacana incluyen “crema” en la lista de ingredientes, pero no mencionan la palabra “leche” de manera explícita, lo que incumple con la forma correcta de etiquetado exigida para advertir a personas alérgicas. El retiro abarca distintos sabores y presentaciones, desde sencillos hasta paquetes múltiples, con fechas de caducidad que van de marzo de 2026 a julio de 2027.

La distribución se realizó en puntos de venta de todo el país, por lo que se recomienda a las personas revisar en sus neveras en caso de haber comprado los lotes afectados, puesto que podrían poner en peligro la vida de las personas que tengan alergia a la leche. Aunque, hasta ahora, no se han reportado personas afectadas por este error en el etiquetado. Cabe mencionar que, el retiro solo se está llevando a cabo en Estados Unidos y no afecta a los productos distribuidos en México.

¿Qué helados de La Michoacana están siendo retirados del mercado?

Estos son los helados de La Michoacana retirados del mercado | FDA.

Según la información de la FDA, el retiro de La Michoacana ha afectado a helados de varios sabores, por lo que se aconseja a las personas consultar la lista detallada en su sitio web oficial. Algunos de los sabores que actualmente están siendo retirados del mercado por contener leche no declarada en sus ingredientes son los siguientes:

La Michoacana de Coco

La Michoacana de Fresa

La Michoacana de Chicle

La Michoacana de Mango

La Michoacana de Rompope

La Michoacana de Galletas y Crema

¿Qué helados de Friendly's están siendo retirados del mercado?

Estos son los helados de Friendly's retirados del mercado | FDA.

Por su parte, la marca de helados Friendly’s Ice Cream retiró 324 cajas de su helado Cookies & Cream de 1 litro. Esto luego de que este sabor se envasó por equivocación en cajas con etiqueta de Vanilla Bean, que no mencionaban la presencia de soya y trigo. Esto es un riesgo para quienes son alérgicos a esos ingredientes.

Los productos retirados se distribuyeron en Maryland, Virginia y Pensilvania, y llevan la fecha de caducidad del 26 de noviembre de 2025 impresa en la tapa. La compañía informó que hasta ahora no se han registrado casos de reacciones adversas, pero recomienda devolver el helado a la tienda para recibir un reembolso completo.

¿Qué son las alergias y por qué se dan?

Las reacciones alérgicas pueden llegar a ser mortales | Freepik.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), una reacción alérgica ocurre cuando el sistema inmunitario identifica una sustancia como peligrosa, aunque en realidad no lo sea para la mayoría de las personas. En el caso de los alimentos, el cuerpo reacciona de forma exagerada a proteínas presentes en ingredientes como la leche, el trigo, la soya, el huevo, los frutos secos o el pescado. Estas reacciones pueden variar desde síntomas leves hasta emergencias médicas.

Cuando estos ingredientes, que pueden llegar a ser peligrosos para las personas con alergias, no se declaran correctamente en la etiqueta, el riesgo aumenta porque el consumidor no tiene forma de saber que el producto los contiene. Por eso, la FDA recomienda a las personas mantenerse al pendiente de los retiros de productos, pues así pueden enterarse de las alertas y desechar los productos antes de que causen afectaciones mayores.

¿Cuáles son los síntomas de una reacción alérgica?

Los síntomas más comunes de una reacción alérgica son:

Picazón en la boca.

Hinchazón de labios, lengua o garganta.

Urticaria.

Enrojecimiento de la piel.

Congestión nasal.

Dolor abdominal, vómitos y diarrea.

En casos graves, puede presentarse anafilaxia, una reacción potencialmente mortal que provoca dificultad para respirar, presión arterial muy baja y pérdida de conciencia. La anafilaxia requiere atención médica inmediata y el uso de medicamentos para evitar consecuencias fatales. En este sentido, las autoridades sanitarias de Estados Unidos aconsejan a las personas solicitar atención médica lo antes posible, ya que esto puede desencadenar la muerte en cuestión de minutos.