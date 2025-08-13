Papa León XIV: Jesús no condena, muestra que el amor verdadero no puede prescindir de la verdad

El Papa León XIV presidió la Audiencia General que se llevó a cabo en el Aula Paulo VI por las altas temperaturas que hay en la capital italiana, pero antes de iniciar dijo que a las personas que no lograron entrar y seguirían la Audiencia en frente de ella, al igual que los que estuvieron en la Basílica de San Pedro les iría a saludar al término de ésta.

El Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis “Jesucristo, nuestra esperanza, la Pascua de Jesús", y centró su mensaje en la traición que será hecha por uno de los apóstoles.

"El momento en el que durante la cena pascual Jesús revela que uno de los doce está a punto de traicionarlo: 'En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar: uno que está comiendo conmigo' (Mc 14,18)".

“Jesús no las pronuncia para condenar, sino para mostrar que el amor, cuando es verdadero, no puede prescindir de la verdad”, aseguró.

El Papa León XIV explica que la forma en que Jesús les hace saber esto, “es sorprendente”, describe la situación para que cada apóstol se hiciera la pregunta "¿seré yo?".

“No levanta la voz, no señala con el dedo, no pronuncia el nombre de Judas. Habla de tal modo que cada uno pueda cuestionarse a sí mismo. Y es precisamente eso lo que sucede: "Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ‘¿Seré yo?'”

Fieles escuchan la Audiencia General del Papa León XIV. Foto. Pablo Esparza

El Obispo de Roma dirige la misma pregunta a todos

"'¿Seré yo?', es quizá una de las preguntas más sinceras que podemos hacernos a nosotros mismos. No es la pregunta del inocente, sino la del discípulo que descubre su fragilidad. No es el grito del culpable, sino el susurro de quien, aunque queriendo amar, sabe que puede herir. Es en esta consciencia donde inicia el camino de la salvación”.

El Papa León XIV añadió que Jesús no realiza la denuncia “para humillar”

“Jesús no denuncia para humillar. Dice la verdad porque quiere salvar. Y para ser salvados hay que sentir: sentir que se está involucrado, sentir que se es amado a pesar de todo, sentir que el mal es real pero no tiene la última palabra. Solo quien ha conocido la verdad de un amor profundo puede aceptar también la herida de una traición”.

El Pontífice afirmó que a a pesar de la traición y de la fragilidad, Dios permanece y no abandona

“Jesús no se escandaliza frente a nuestra fragilidad. Sabe bien que ninguna amistad es inmune al riesgo de traición. Pero sigue fiándose. Sigue sentándose en la mesa con los suyos. No renuncia a partir el pan, incluso para quien lo traicionará. Esta es la fuerza silenciosa de Dios: no abandona nunca la mesa del amor, ni siquiera cuando sabe que lo dejarán solo”.

El Papa León XIV concluiría su catequesis haciendo saber que “Dios nunca nos falla”.

“En el fondo, esta es la esperanza: saber que, aunque podamos fallar, Dios nunca nos falla. Aunque podamos traicionar, Él nunca deja de amarnos. Y si nos dejamos alcanzar por este amor – humilde, herido, pero siempre fiel – entonces podemos de verdad renacer. Y empezar a vivir ya no como traidores, sino como hijos siempre amados” .