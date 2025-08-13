No fue por limosna: familiares revelan por qué un hombre sin hogar mató a Esteban, de 19 años, cuando paseaba a su perro

La familia de Esteban Yepes Palacio, el joven de 19 años asesinado el pasado 11 de agosto en el barrio Villa Paula de Itagüí, Colombia, ha revelado una nueva hipótesis sobre el motivo del brutal ataque que le costó la vida al adolescente. Contrario a la versión inicial que circulaba en redes sociales y medios locales, donde se atribuía el crimen a la negativa de Esteban de dar limosna a un habitante de calle, sus familiares aseguran que el detonante fue una agresión previa del agresor contra el perro de la víctima.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana del pasado lunes, cuando Esteban salió de su casa para pasear a su mascota y dirigirse a una veterinaria por un encargo de su madre.

Según el relato de Viviana Yepes, hermana de la víctima, compartido en una entrevista con el medio regional Mi Oriente, el agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, de 77 años y en situación de calle, inició el conflicto al propinarle una patada al perro.

"Le puso una patada al perrito y mi hermano, pues como que le dijo algo, como que no le pegara o algo, y mi hermano se siguió. Y el indigente esperó como que mi hermano avanzara unos pasos y lo atacó por detrás con el arma", explicó Viviana.

Esta versión contradice la hipótesis inicial de que el ataque fue motivado únicamente por la negativa a entregar monedas. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad, difundidas en redes sociales, muestran el momento exacto en que Cadavid se acerca por la espalda y asesta una puñalada fatal en el cuello de Esteban, lesionando la yugular y causando su muerte en el lugar.

La familia enfatiza que Esteban, un joven tranquilo y defensor de los animales, reaccionó instintivamente para proteger a su mascota, lo que habría enfurecido al agresor.

Vecinos ya habían denunciado comportamientos violentos del agresor

La detención del presunto asesino ocurrió momentos después. Foto: @AlcaldiaItagui en X

La preocupación por la conducta de Cadavid no era nueva en la comunidad. Horas después del crimen, se viralizaron chats de WhatsApp entre vecinos del barrio Villa Paula y sectores aledaños, donde se alertaba sobre sus agresiones reiteradas.

En uno de los mensajes, recogidos por el medio local El Itagüiseño, una residente solicitaba intervención policial e incluía fotografías del individuo fuera de un establecimiento comercial haciendo referencia a su agresividad.

"Hola, buenos días. ¿Pueden enviar la policía para Doménico, por favor? Hay un señor pidiendo y ya ha maltratado en otras ocasiones a una compañera", se lee en el chat.

Otro mensaje, compartido entre vecinos, describía patrones de violencia específicos: "Buenos días. Este señor pide plata y les ha pegado a muchas mujeres porque no le dan. Es demasiado grosero".

Estas denuncias evidencian que Cadavid era conocido por su comportamiento hostil, especialmente hacia mujeres que se negaban a sus demandas.

Sergio Yepes, padre de Esteban, confirmó en diálogo con El Colombiano que reconocía al agresor de encuentros previos en el Parque de Envigado.

"Cuando me mostraron una foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado, y que era una persona muy agresiva", relató Sergio, quien reconstruyó el momento del ataque:

¿Quién era Esteban Yepes, el adolescente asesinado?

Esteban, originario de una familia que se mudó a Itagüí hace cinco años, había culminado sus estudios secundarios en 2024 en el colegio El Rosario y asistía a clases de inglés para prepararse laboralmente y costear una carrera en Administración de Empresas.

Su padre lo describió como un joven responsable, sin vicios, que se encontraba en proceso de buscar empleo: "Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poder ayudarse con sus estudios".

La captura de Cadavid se produjo poco después del homicidio, gracias a la coordinación entre la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Itagüí. Actualmente, enfrenta cargos por homicidio agravado, y las autoridades evalúan su estado mental para determinar si será enviado a prisión o a un centro psiquiátrico.

La familia, que recibió la visita del alcalde Diego León Torres ofreciendo apoyo institucional, exige una condena ejemplar.