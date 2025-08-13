Niña escapa por miedo a reprobar y ser golpeada por sus padres; la raptan y vive aterradora pesadilla

Una niña de 12 años de edad vivió una aterradora pesadilla luego de haber sido secuestrada por haber escapado de su casa en Bangladesh, ya que tenía el temor de que sus padres le dieran una golpiza toda vez que reprobó una materia en la escuela. La menor de edad sufrió durante tres meses el abuso que le hicieron sus captores.

Al conocer que había reprobado una materia, la niña pidió ayuda a una conocida para que la ayudara a escapar de su casa porque no quería ser regañada y golpeada por su padre y su madre. La mujer la apoyó, pero tenía un objetivo oculto para su propio beneficio. Para lograrlo llevó a la estudiante de 12 años a la frontera con la India.

De acuerdo con reportes de la policía, la mujer que dijo que ayudaría a la niña la vendió al comercio sexual tras pasarla de contrabando en la frontera con la India. El primer destino donde llegó la menor fue en la localidad de Nadiad en el estado de Gujarat, donde sufrió repetidos abusos sexuales, indicaron las autoridades.

La pesadilla que sufrió la niña al ser atacada por 200 hombres

La niña de 12 años fue explotada por un grupo de la delincuencia organizada, y durante tres meses, la víctima fue atacada por alrededor de 200 personas que abusaron de ella, según información de la policía citada por el Daily Mail. Al momento hay una decena de personas detenidas relacionadas a la explotación de la joven estudiante.

La niña escapó de su casa por temor a ser reprendida por sus padres. Foto: Freepik / Ilustrativa

Desde el pasado sábado 26 de julio, la niña pudo ser rescatada en una operación conjunta de la Unidad contra la Trata de Personas de la policía de Mira-Bhayandar Vasai-Virar, con integrantes de las ONG Exodus Road India Foundation y Harmony Foundation, el fundador de esta última, Abraham Mathai, aseguró:

"Esta niña ni siquiera ha llegado a la adolescencia, pero su infancia ha sido robada por estos monstruos del tráfico de carne": Abraham Mathai.

Mathai precisó que detrás de cada rescate hay un niño que no fue escuchado, el cual primero fue defraudado por las personas que debían protegerlo y luego por la sociedad que reacciona cuando es demasiado tarde, sentenció, al tiempo que citó el caso de la niña como advertencia de la crianza estricta que puede empujar a menores a situaciones peligrosas.

¿Cómo opera el comercio sexual?

Los activistas presionan a las autoridades de Bangladesh y de la India para que hagan modificaciones a las leyes para garantizar la seguridad de los niños sobre los criminales. Madhu Shankar, una activista, señaló a respecto:

“He visto a niñas mendigando en las áreas de Vashi y Belapur, que a menudo son robadas de las aldeas cuando son bebés, llevadas a las ciudades y luego explotadas. Una o dos mujeres mayores las manipulan y las obligan a prostituirse. Incluso les administran inyecciones hormonales para que lleguen a la pubertad antes”, afirmó.

La menor fue llevada la india donde fue explotada. Foto: Freepik / Ilustrativa

El abuso sexual en la India preocupa al país por el aumento de las cifras de casos, ya que de acuerdo con un análisis de Child Rights and You, la violencia sexual aumentó en 96 por ciento entre 2016 y 2022. Solo en 2022 fueron denunciados casi 39,000 casos de violación y agresión sexual infantil.

Según el informe, las familias y las víctimas de abuso sexual se ven obligadas en la mayoría de los casos para que guarden silencio y no denuncien el delito al ser intimidados y asegurar que hay un sistema judicial deficiente. En el reciente reporte solamente el 3 por ciento de los casos de violación infantil resultaron en alguna condena. El proceso como dieron con el paradero de la menor de 12 años no fue dado a conocer.