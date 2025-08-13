Niña de 3 años muere ahogada en un río, su padre la lanzó desde un ferry tras una discusión con su esposa

Lo que se supone sería un tranquilo domingo familiar terminó en tragedia pues resulta que una niña de tan solo 3 años murió ahogada en un río de Brasil y lo que más conmoción causó es que se informó que la menor fue arrojada desde un ferry por su propio padre tras haber sostenido una fuerte discusión con su esposa, por lo que, como era de esperarse, el caso ha provocado una gran conmoción y ya la está dando la vuelta al mundo.

Estos desafortunados hechos ocurrieron el pasado domingo 10 de agosto en el archipiélago de Bailique, el cual, pertenece al municipio de Macapá en el estado de Pará, Brasil donde una familia, cuyas identidades no fueron reveladas, se encontraba dando un paseo en ferry y según los reportes de distintos medios locales, la embarcación hizo una parada en la comunidad de Vila Progresso donde estuvieron jugando Bingo, sin embargo, en dicho sitio la pareja comenzó una fuerte discusión por lo que decidieron regresar a la referida embarcación.

Brasil uD83CuDDE7uD83CuDDF7: Discute con su esposa y ahoga a su niña de tres años.



Una pelea de pareja terminó con una niña de 3 años ahogada en el archipiélago de Bailique, en Amapá. El incidente ocurrió el pasado domingo 10.



Según informes, el padre de la niña discutió con su esposa después de… pic.twitter.com/rYwrSfSqXI — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) August 12, 2025

Según las declaraciones de testimonios recogidos por medios locales, la pareja seguía discutiendo en el ferry cuando el hombre tomó a su hija de 3 años y la lanzó al río, cabe mencionar que, se sabe que la madre de la menor también terminó en el agua, pero se desconoce si fue lanzada por su pareja o si se arrojó con la intención de rescatar a su hija, lo cual, no consiguió.

Una vez cometido el atroz acto, el sujeto decidió regresar a tierra y huyó del lugar, mientras que otros tripulantes y vecinos de la comunidad de Vila Progresso intentaron rescatar a la menor y a su madre, pero solo lograron sacar del agua a la adulta.

Criança de 3 anos desaparece após ser empurrada no rio durante briga entre casal no Bailique, no Amapá.



Uma criança de 3 anos está desaparecida desde domingo (10) após cair no rio durante uma briga entre os pais na comunidade Vila Progresso, no distrito do Ballique, arquipélago… pic.twitter.com/5fnfKJ1anW — TUCUJEI (@tucujeei) August 11, 2025

Recuperan el cuerpo de la niña ahogada un día después

Una vez que las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido se montó un operativo para rescatar el cuerpo de la niña de 3 años arrojada al río por su padre y fue hasta la tarde del lunes 11 de agosto cuando se informó que un grupo de buzos perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Bailique logró recuperar el cuerpo de la menor y se precisó que los restos de la menor fueron localizados a unos cientos de metros del punto donde fue lanzada al agua.

Las investigaciones del caso quedaron a cargo de la Policía Civil de Pará y se sabe que inicialmente se tomará la declaración de la madre de la menor que murió ahogada, además, se sabe que ya se puso en marcha un operativo para tratar de localizar al sujeto que cometió filicidio al arrojar a su hija al río para que se ahogara y se espera que sea en los próximos días cuando las autoridades difundan más información oficial sobre lo sucedido, pues como se dijo antes, el caso tuvo un gran impacto en plataformas digitales.